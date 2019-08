El alcalde de Torrevieja (PP) anuncia un monumento a las víctimas del bombardeo de 1938 en la Plaza de Waldo Calero en 2020

La iniciativa "de concordia" llega a tras la propuesta del PSOE, sin rechazo de Vox y ante la posibilidad de que fuera finalmente la Generalitat la que levantara un monumento dentro del puerto de su competencia. El tributo con el monumento en 2020 contará con la presencia de Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil y una placa con los nombres de los vecinos que perdieron la vida en al ataque contra la población civil.

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón (Partido Popular) ha propuesto hoy en junta de portavoces que el 25 de agosto de 2020 se celebre un acto oficial de "concordia" en recuerdo de los 19 fallecidos en este bombardeo de la aviación italiana en plena Guerra Civil. Para conmemorar esta efeméride se prevé colocar una placa conmemorativa en la Plaza del orgullo del alcalde Waldo Calero, lugar en el que se produjo mayor repercusión de daños de aquel bombardeo de 1938, con la asistencia de la corporación municipal, policía local, guardia civil, policía nacional y protección civil, así como aquellas asociaciones y entidades locales que deseen participar. La iniciativa del primer edil surge a raíz de la moción presentada por el concejal y portavoz socialista, Andrés Navarro, en la que solicitaba distintas actuaciones conmemorativas del bombardeo. "En este punto, y escuchados todos los portavoces municipales, con diferencias en los planteamientos y matices", el alcalde ha anunciado esta iniciativa con la que pretende zanjar una polémica con la que ya se enfrentó en su anterior mandato 2011-2015 sin resolverla.

Durante el gobierno local de José Manuel Dolón (Los Verdes) se realizaba un acto institucional de memoria histórica en el puerto con la colocación de un ramo de flores y la invitación a supervivientes del bombardeo. Encuentro al que nunca acudió el PP. Durante estos cuatro años, de 2015 a 2019, el entonces alcalde no logró consenso para sufragar una placa o monumento conmemorativo.

El pasado lunes cuatro ediles del PP se sumaron a la concentración "voluntaria" impulsada por el PSOE para conmemorar el aniversario. Según ha podido confirmar este diario -en algo que no refleja la nota de prensa municipal sobre la junta- la edil de Vox en el consistorio no se ha pronunciado en contra de la propuesta.

El equipo de gobierno ha movido ficha en este asunto en el momento que ha trascendido que la Generalitat, como gestora del puerto de Torrevieja, podría estar planteándose sufragar este recuerdo con un monumento en el recinto portuario.

La aviación italiana, aliada del bando franquista y que castigaba a la población civil de la retaguardia republicana desde sus bases en Baleares -realizó ocho de estos bombardeos durante la Guerra Civil, en una ciudad sin defensas antiáreas, por lo que volaban sin oposición a baja a altura y atacaban a los barcos fondeados en la dársena y el casco urbano.



Otros acuerdos

Además en esta junta de portavoces, en la que el alcalde pretende instaurar una nueva forma de coordinar la sesión plenaria ordinaria -que es mañana jueves- se han abordado otros cinco puntos en el orden del día. El primero de los puntos ha sido una propuesta de alcaldía sobre el tratamiento de las mociones y otros asuntos de competencia de la propia junta de portavoces, el cual ha sido aprobado por unanimidad de todos los grupos municipales.

El alcalde, Eduardo Dolón, "considera conveniente" que la junta conozca las propuestas y mociones que presentan los distintos grupos políticos municipales, ya que ello "hace posible que los miembros de la corporación tengan puntual conocimiento de las propuestas presentadas y el órgano al que corresponde resolver sobre las mismas al emitirse informe por secretaría, al tiempo que facilita que se alcancen consensos en relación con las distintas propuestas o que se produzca la adhesión a las mismas de otros grupos municipales, si así se estima oportuno.

Dolón ha propuesto que sean tratados también en junta "aquellos asuntos en los que resulte aconsejable una postura consensuada de los grupos políticos municipales, sin perjuicio de la adopción de acuerdo por el órgano competente".

El segundo punto del orden del día ha sido una moción del concejal de Sueña Torrevieja, Pablo Samper, para "la sensibilización y concienciación sobre la violencia de género en Torrevieja". El alcalde ha decidido continuar desarrollando y mejorando las campañas que se desarrollan a través del Ayuntamiento para concienciar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la violencia de género, así como guardar un minuto de silencio al comienzo de las celebraciones de los plenos ordinarios "por todas" las víctimas de violencia de género. Ese concepto de "todas" ha sido incorporado a última hora por la edil de Vox, Carolina Vigara, sin oposición del resto de grupos, y se refiere a las víctimas menores de edad y a los hombres, según la edil -en un detalle que tampoco recoge la nota de prensa municipal-.

El tercer punto ha sido una moción presentada por el edil de Los Verdes, Israel Muñoz, para la repavimentación y remodelación del paseo de La Mata. El alcalde le ha propuesto que "retire esta moción por faltar a la verdad en sus afirmaciones y, al no retirarla, Eduardo Dolón ha decidido no tenerla en consideración y le ha reiterado que no existe un proyecto realizado por el anterior equipo de gobierno, dado que ha sido el actual gobierno del Partido Popular quien hace apenas un mes, en Junta de Gobierno Local, aprobó la redacción del proyecto de repavimentación y reparación del Paseo de La Mata, por un importe de 40.189 euros, y es ahora cuando se va a redactar el proyecto para poder adjudicar posteriormente estas importantes obras".

Además, el alcalde "le ha demostrado públicamente que también miente cuando ha afirmado que en los presupuestos municipales de 2019 existe una partida aprobada de 1.769.061 euros para su ejecución, ya que, en realidad, esa partida se encuentra dentro del anexo de inversiones a realizar en ejercicios futuros, en este caso en el presupuesto del próximo año 2020 y que redactará y ejecutará el equipo de Gobierno del Partido Popular". Los Verdes no tienen la misma versión. Insistieron en rueda de prensa en que esa actuación cuenta con proyecto redactado.

En el cuarto punto del Orden del Día se ha tratado una moción también de Los Verdes para el estudio de la creación de playas sin humo. Eduardo Dolón ha explicado a los portavoces de los grupos políticos que ya se encuentra en estudio establecer zonas "sin humo" en algunas playas de la localidad, añadiendo que se va a potenciar con campañas de concienciación para que los fumadores no arrojen las colillas en las playas.

El sexto punto de la Junta de Portavoces ha tratado las consideraciones sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día de la sesión ordinaria a celebrar por el pleno del Ayuntamiento mañana jueves, 29 de agosto. El alcalde ha destacado que "por primera vez se han recogido los posicionamientos de cada punto del Orden del Día por parte de algunos de los portavoces presentes en la junta, "así como los posibles ruegos y preguntas que van a hacer los grupos políticos. Eduardo Dolón ha agradecido a todos los portavoces el buen tono y la participación que han tenido en esta Junta de Gobierno Local".

No todos los portavoces han querido desvelar el sentido de su voto y sus dudas ante el pleno de mañana -petición que, pese al buen tono de la reunión- ha causado cierta sorpresa entre los miembros de la oposición porque no es nada habitual en el día a día de la gestión política en un ayuntamiento.