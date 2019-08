Más de 100 viviendas de La Coronelita se levantan sin la aprobación del pleno

La demanda de apartamentos va más rápida que el proceso administrativo que garantiza su legalidad.

Como en los momentos más explosivos del boom inmobiliario los constructores y promotores vuelven a las andadas en Torrevieja. Una mercantil está construyendo en el plan urbanístico de La Coronelita pese a que carece de licencia y el instrumento urbanístico que le permitiría contar con las autorizaciones, el estudio de detalle de la manzana R-2, no ha sido aprobado por el pleno. Esa manzana se subdivide en tres solares. Las viviendas se están edificando sobre una de ellas con una superficie total de 13.000 metros cuadrados y con capacidad para 128 viviendas. Aunque la demanda de propiedades en esta zona junto a la CV-95, con vistas a las laguna rosa de Torrevieja y el mar reduce la densidad de viviendas para ofrecer mayor calidad.

Los constructores se ven en muchas ocasiones limitados por los plazos de entrega a los clientes. Plazos que en época de relativa bonanza como la actual raramente coinciden con los de tramitación administrativa de los municipios, que intenta garantizar que los proyectos se ajustan a la normativa. En este caso, la construcción sigue adelante pese a que las brigadas de inspección urbanística del Ayuntamiento paralizaron la obra por falta de licencia y estudio de detalle aprobado antes de culminar el anterior mandato, tal y como ha podido comprobar este diario. No se ha respetado la orden de paralización porque camiones y maquinaria pesada siguen trabajando en los cimientos de un nuevo bloque de viviendas turístico residenciales, aunque no había operarios en las estructuras ya levantadas y tampoco estaban en funcionamiento las grúas torre. La actuación sin licencia afecta a la más grande de las tres parcelas en las que se engloba el estudio de detalle, la que cuenta con 13.000 metros. En la parcela terciaria para uso comercial de 5.192 metros cuadrados ubicada junto a la avenida Laguna Azul no se han iniciado obras. Ni tampoco en la restante de 6.701 metros, destinada también a uso residencial y con capacidad para 70 viviendas.

«Cuñaísmo»

La exconcejal de Urbanismo, Fanny Serrano (PSOE) explicó que el departamento que dirigía de disciplina urbanística «alertado» por los inspectores de obras de la infracción, propuso y acordó, en función de los informes de los técnicos la paralización de las obras «hasta en tanto en cuanto se aprobara el estudio detalle instrumento de planeamiento necesario para la edificación. La edil se pregunta «qué ha pasado» y si ahora «el Partido Popular permite que se haga cualquier cosa», si «no hay inspección de obras» y «hemos vuelto al 'cuñaísmo' de hace 20 años». Serrano recordó que el alcalde Eduardo Dolón (PP) «es el responsable de que se cumpla la legalidad urbanística», en su condición de primer edil y también de concejal de Urbanismo. En concreto, la normativa del Plan Parcial «Sector 27» La Coronelita establece de forma textual la «obligatoriedad de realizar el correspondiente estudio de detalle (...) previo a dar comienzo a su edificación».

Un plan parcial de inicio polémico y ejecución ejemplar

El plan parcial, con casi 300.000 metros cuadrados y capacidad para 1.200 casas, fue recepcionado por el Ayuntamiento hace escasas semanas, lo que ha permitido abrir varios viales que conectan con las urbanizaciones de Orihuela Costa y descongestionar en algo los accesos habituales a esta zona del litoral oriolano. Desde ese punto de vista, el plan parcial es ejemplar, porque es el primero de los concluidos en décadas en la vorágine de crecimiento urbanístico de Torrevieja que se entrega urbanizado con zonas verdes, viales, aceras, contenedores subterráneos, colectores de suministro de agua y residuales, alumbrado, parques, e incluso zonas de laminación de aguas pluviales totalmente concluidos, ajustados al proyecto y sin deficiencias. El proyecto tiene su origen en una polémica reclasificación de suelo rústico no contemplada en el PGOU que ha tardado dos décadas -mediando la crisis- en hacerse realidad.