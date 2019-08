Los vecinos exigen que la Generalitat archive la iniciativa de la mina de yesos

La Generalitat Valenciana está intentando dar esquinazo a las reclamaciones vecinales para que declare la caducidad y el archivo definitivo de la petición de una empresa almeriense para iniciar las prospecciones para la explotación posterior de una mina de yeso a cielo abierto de grandes dimensiones en San Miguel de Salinas. El real decreto que regula la explotación de minas indica que el expediente de un permiso de investigación deberá ser resuelto en el plazo máximo de seis meses, a contar de la fecha en que se declare definitivamente admitida la solicitud. Un plazo que se ha superado ampliamente en el caso de la registrada por la firma, especializada en la extracción de yesos y su exportación.

El colectivo vecinal que se movilizó hace unos meses para reclamar que la administración autonómica no contemplase la viabilidad de la propuesta al incumplir muchos de los requisitos técnicos y administrativos para que pudiera salir adelante no recibe respuesta, y en este caso, el criterio de transparencia no está primando en la actuación de la Generalitat, a juicio de los vecinos. La coordinadora contra la exploración del yacimiento de yesos se dirigió en marzo de 2019 al servicio territorial de Industria para reclamar la cancelación y archivo del expediente, sin haber obtenido respuesta hasta la fecha. Los colectivos que están en contra de la actividad están personados en el procedimiento y conocen so sobradamente su tramitación y que se rebasó el plazo para admitir la solicitud. Por eso, ante esta falta de respuesta,presentaron una queja formal ante la Sindicatura de Agravios el pasado mes junio. Sorprendentemente la dirección territorial de Industria sí respondió después de la queja asegurando que daba traslado de «una notificación» a los vecinos interesados por vía telemática. Sin embargo la carpeta en la que debía ser entregada sigue vacía y los afectados se han vuelto a dirigir a la Sindicatura para recordar que la administración autonómica no responde.

Rechazo social



La existencia de un proyecto para explotar una mina de yesos fue desvelado por INFORMACIÓN hace ahora casi un año, en septiembre de 2019. El Grupo Torralba, uno de los principales productores y exportadores de yeso en España, solicitaba autorización a la Generalitat para desarrollar un proyecto de investigación, sondeos y prospecciones en San Miguel. El objetivo final, tras una fase previa de prospecciones de tres años, era explotar una mina de extracción de yeso de grandes dimensiones a cielo abierto La solicitud de Explotaciones Río de Aguas S.L, filial de Torralba y bautizada como «Proyecto Eva», contemplaba la realización de sondeos y estudios sobre una extensión de 1.400 hectáreas. En ese ámbito también se incluye una zona dentro del término municipal de Orihuela. Con un programa una inversión prevista en las prospecciones de 490.000 euros. Esa superficie rica en este mineral se extiende en la franja que separa Sierra Escalona del casco urbano de San Miguel de Salinas; en concreto, desde las inmediaciones del pantano de La Pedrera a la urbanización La Balsa.

La propuesta generó el rechazo unánime de todos los sectores sociales locales y todos los partidos de la Corporación Municipal.