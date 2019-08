Torrevieja se vuelca con La Vuelta

El Ayuntamiento edita un tríptico informativo que incluye un mapa del recorrido de la contrarreloj por equipos que arranca La Vuelta 2019

La salida de La Vuelta Ciclista a España el próximo sábado 24 de agosto desde las salinas de Torrevieja tiene volcada a la ciudad. La localidad ha engalanado rotondas y entradas con este acontecimiento y son muchos los actos que desde el Ayuntamiento se han organizado con motivo de este evento. El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y la concejal de Turismo, Rosario Martínez, han presentado las actividades programadas que arrancan este domingo 18 de agosto con una marcha ciclista neutralizada para ciclistas amateur a las 10.30 horas, con salida en la Avenida de la Estación (junto a las Salinas de Torrevieja), y con fin de meta en el puerto deportivo de Marina Salinas. La prueba tendrá un recorrido casi idéntico al del día 24 de agosto, de 13 kilómetros. Se prevé una participación de entre 500 y 800 ciclistas procedentes de Torrevieja y de varias localidades de la Vega Baja.

El Ayuntamiento instalará a partir del lunes una carpa hinchable y un mostrador informativo que servirá de espacio itinerante de difusión e información de los diferentes aspectos que engloban la Salida Oficial de La Vuelta 2019. Las fechas, ubicaciones y horarios establecidos son los siguientes:

-Lunes 19 agosto:

MAÑANA de 10:00 a 14:00 Playa Los Locos.

TARDE 19:00 a 23'00 Paseo Cala Piteras, Rocío del mar.

-Martes 20 de agosto:

MAÑANA de 10:00 a 14:00 Playa del Cura.

TARDE de 19:00 a 23:00 Paseo Marítimo Juan Aparicio a la altura entre las intersecciones de la c/Patricio Zammit y Radio Murcia.

-Miércoles 21 de agosto:

MAÑANA de 10:00 a 14:00 Playa de La Mata.

TARDE de 19'00 a 23'00 Plaza de Encarnación Puchol.

-Jueves 22de agosto:

MAÑANA de 10:00 a 14:00 Playa de los Náufragos.

TARDE de 19:00 a 23:00 Paseo Marítimo Juan Aparicio a la altura del Hombre del Mar.

-Viernes 23 de agosto:

MAÑANA de 10:00 a 14:00 Cruce de la c/ Concepción con c/ Fotógrafos Darblade.

TARDE de 19:00 a 23:00 Cruce de C/ Concepción con Canónigo Torres.



Además, el viernes 23 de agosto, desde las 15 horas, el Paseo Vista Alegre acogerá una espectacular exhibición de los casi 80 vehículos de la Guardia Civil de Tráfico que participan en el operativo de seguridad de La Vuelta. Asimismo, está prevista también la actividad denominada "Parque Vuelta" el 24 de agosto, en el Paseo Vistalegre, desde las 16.30 a las 22.30 horas. El "Parque Vuelta" contará con una gran zona de stands de las entidades y patrocinadores de La Vuelta, con actividades de animación, actividades solidarias, sorteos y varias exhibiciones.

Por otra parte, la Concejalía de Turismo ha editado un tríptico informativo que incluye el recorrido de los 13´4 kilómetros de la contrarreloj por equipos de La Vuelta, el recorrido alternativo de los vehículos de La Vuelta, una vez finalizada la prueba, así como los aparcamientos disuasorios que se pondrán a disposición de las personas que vengan desde fuera de Torrevieja a ver la etapa de la carrera ciclista. En concreto, el alcalde ha informado que habrá tres grandes parkings disuasorios, uno junto al Hospital Universitario de Torrevieja, otro en la CV-905 junto a la ITV, y un tercero en la zona del Mercadillo junto a la circunvalación de la N-332. Asimismo, cabe destacar que habrá autobuses gratuitos que saldrán desde estos aparcamientos disuasorios a partir de las 15:00 horas, por lo que el servicio de autobuses urbanos quedarán suspendidos desde las 15 hasta las 21 horas. El mapa incluye los diferentes pasillos de tráfico por el que podrán acceder los vehículos por la ciudad, así como los itinerarios de los servicios de ambulancias (SAMU) para las playas de Torrevieja durante ese día 24 de agosto, que aumentan en número (tres ambulancias), además de las cinco que lleva La Vuelta.

El sábado 24 de agosto, además, a las 9 horas, desde la Plaza Encarnación Puchol de La Mata, se desarrollará una marcha benéfica que recorrerá varios lugares de la pedanía y se repartirán 1000 camisetas donadas por AGAMED. El precio por participar en esta prueba, a beneficio de GAEX, será de dos euros. Ese mismo día, también en la Plaza de Encarnación Puchol de La Mata, a partir de las 11 horas, habrá una exhibición de Trial Bike en el que participará Dani Cegarra, tres veces Campeón del Mundo y once veces tercero del mundo, así como su hijo, Dani Cegarra Jr., Subcampeón del Mundo y Campeón de España.