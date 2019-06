Torrevieja: Eduardo Dolón (PP) asegura que su gobierno estará pendiente de los vecinos y "no al revés"

Las limitaciones de aforo han dejado fuera del salón de plenos a docenas de vecinos, también al comisario de la Policía Local y a los representantes de Torrevieja Salud.

"A quien madruga Dios le ayuda". Así ha comenzado el discurso de investidura como alcalde Eduardo Dolón (PP) que desde hoy estrena mayoría absoluta en la nueva Corporación de Torrevieja. Y es que el pleno se convocó a las nueve de la mañana. Tres cuartos de hora después Dolón y su equipo de gobierno salían por la puerta del Ayuntamiento para recibir las felicitaciones de numerosos vecinos que no habían podido acceder al salón de plenos por la limitación de aforo a poco más de 70 personas. El protocolo, organizado por el gobierno saliente, ha dipuesto como criterio la entrada de familiares de los ediles como prioridad de acceso.

El alcalde popular ha sido elegido, con voto secreto, por mayoría absoluta con 14 votos del PP y el respaldo inesperado de la edil de la única edil de Ciudadanos, Pilar Gómez Magán. Mientras que el resto de partidos han votado a sus propios candidatos. Los cinco del PSOE a Andrés Navarro, los tres de Los Verdes-Compromiso Municipal a Carmen Morate, Sueña Torrevieja a su único edil Pablo Samper y Carolina Vigara, así misma como representante de Vox, la única que ha modificado la fórmula de toma de posesión del acta, para añadir al juramento o la promesa de cumplir "fielmente" las obligaciones como concejal y guardar la Constitución con lealtad al Rey un "por España".

Eduardo Dolón ha realizado un discurso breve en el que ha garantizado que su equipo de gobierno estará pendiente de los vecinos para resolver sus problemas "y no al contrario", ha tendido la mano a la oposición, y ha asegurado que ha demostrado su honradez y honestidad en la gestión -Dolón fue alcalde entre 2011 y 2015 y ha sido vicepresidente de la Diputación durante este mandato-.

El primer edil recibió el bastón de mando de manos del que será jefe de la oposición Andrés Navarro, que presidía la mesa de edad. Vara simbólica "prestada" durante unas horas por los Hijos de la Inmaculada del camarín de la patrona La Purísima y que corresponde al título de alcaldesa perpetua de la ciudad. "Este mandato comienza temprano y espero que sea un buen augurio. Me siento resposabilizado. No les vamos a defraudar. Quiero una alcaldía sin horario restringido de visitas. Y unos concejales cuyo trabajo no se limite de lunes a viernes ni de ocho a tres. Un equipo de gobierno que esté pendiente de los torrevejenses y no al contrario", ha dicho.

A la investidura ha acudido como máxima representante del PPCV la oriolana Eva Ortiz, secretaria general de los populares en la Comunidad Valenciana. La ausencia más llamativa hoy ha sido la del propio alcalde saliente José Manuel Dolón, que no ha acudido ni para respaldar a los tres concejales de Los Verdes entrantes. Tampoco ha estado presente el que ha sido hasta ahora concejal de Contratación, Educación y Hacienda, José Hurtado (Los Verdes).

La toma de posesión ha transcurrido con más tranquilidad y rapidez de lo esperado y todos los concejales de la oposición -sin excepción- han felicitado al nuevo alcalde que ha recibido un largo aplauso, tanto en el salón de plenos como en su salida a la plaza de la Constitución.

Pleno de investidura



Salida a la puerta del Ayuntamiento