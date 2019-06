¿Habrá playa canina este verano?

Eduardo Dolón aclara que su programa prevé esta prestación «pero hay que estudiar en qué situación están los tramos provisionales».

Eduardo Dolón (PP) señaló ayer a este diario que el programa electoral popular contempla un tramo de playa canina pero que el nuevo equipo de gobierno que entra a gobernar desde el próximo sábado 15 debe valorar en qué condiciones funcionan las que están fijadas para ese uso en Cala del Moro-Mal Paso y Punta Margalla. «No sabemos qué informes y en qué condiciones están abiertas», aclaró a preguntas de este diario. Dolón se mostró prudente y recordó que la apertura de los tramos generó polémica y rechazo pero al mismo tiempo hay mucha demanda de bañistas para que les sea autorizado el paso con sus animales. En al menos el caso de Cala del Moro existe una resolución judicial del Contencioso de Elche, muy reciente, del pasado mes de febrero,que avala esta autorización, aunque hacía alusión al hecho de que se tratara de una decisión provisional y que está pediente la elección de un tramo definitivo a través de una consulta popular. Tanto los vecinos de Punta Margalla como los de Cala del Moro que se manifestaron en contra de la puesta en marcha de estos tramos (que solo afectan a parte de estas playas rocosas, no a su totalidad) contaron con el apoyo del PP en la oposición, aunque no de forma explícita. Y la consulta popular que ya lleva años de retraso se va a retrasar todavía más.

En este sentido, el concejal de Participación Ciudadana en funciones, Víctor Ferrández (IU) lamentó ayer que «finalmente no haya salido adelante» la consulta popular relativa a la playa para perros. En este sentido, dijo que para su aprobación «hacía falta mayoría absoluta del pleno pero las abstenciones de la derecha acabaron impidiendo esta importante iniciativa». El edil trasladó que «lo único que hemos hecho es tramitar un compromiso que se asumió en el propio pleno cuando se aprobó la modificación presupuestaria, pero aunque en su momento la derecha votó a favor de la ordenanza que permite las playas para perros, ahora han decidido impedir la primera consulta de la historia de Torrevieja, por lo que no hemos sido nosotros los que hemos incumplido nuestro compromiso». Según el edil la fedataria no advirtió de la necesidad de mayoría absoluta para que el expediente fuera trasladado al Ministerio del Interior, que es el departamento que finalmente debe autorizar la celebración de la consulta. Al parecer la habilitada nacional no lo indicó, pero tampoco fue preguntada formalmente por esa cuestión.

Catorce ONG recibirán 375.426 euros en subvenciones



Tarde pero sí van a llegar. El Ayuntamiento concederá un total de 375.426 eu en subvenciones a 13 ONGs, correspondientes al ejercicio 2018, tras la valoración de las 14 solicitudes recibidas y con arreglo a los criterios de las bases reguladoras. Así lo anunció la edil del área en funciones, Carmen Morate, quien explicó que «la resolución es provisional porque siempre cabe recurso». Tanto ADIEM como AFA han obtenido el máximo de subvención posible, un total de 50.000 euros cada una. Por su parte, Esperanza y Vida recibirá 39.258 euros, APANEE percibirá 38.385 euros, Alimentos Solidarios 36.640, Cruz Roja 32.029, APAEX 30.000, ALPE 27.916 y Reach Out 20.626. Además, se han concedido 19.192 a ASIMEPP, 13.020 a AMFA, 11.977 a AFECANCER y 6.378 a la Asociación de Amas de Casa.