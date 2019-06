Expulsiones en el IES de Albatera tras hacerse viral un vídeo del reto "desk challenge"

La dirección del centro asegura que es un "asunto de gestión interna" y no confirma el número de expulsados ni el periodo de sanción.

El IES Antonio Serna de Albatera ha expulsado a un grupo de alumnos de secundaria dos semanas por recrear en una de las aulas el reto viral denominado "desk challenge", para "hacer flotar el pupitre" de los alumnos en la clase, según ha podido confirmar este diario a través de fuentes municipales. Las expulsiones se han adoptado por reproducir el "desafío" y grabarlo, difundirlo en redes sociales pese a la prohibición de uso de móviles en las aulas y causar daños en el aula -el perchero que se desprendió finalmente-.

En el vídeo, al que ha tenido acceso este diario, aparece una alumna sentada en una silla sostenida únicamente por la percha, a la que se incorpora la mesa -entre los gritos del resto del alumnado que ayudan en el desafío y animan a la estudiante a mantenerse sobre la silla-. Finalmente cae a plomo al suelo al ceder el perchero, aparentemente sin sufrir lesiones. Supuestamente circulan otros vídeos con la misma secuencia en redes sociales.

Según fuentes consultadas por INFORMACIÓN el centro habría expulsado a una treintena de alumnos del segundo ciclo de Secundaria por un periodo de dos semanas, justo al final del curso, con algunos exámenes por realizar. Esta cifra era mayor inicialmente, aunque el Instituto no ha querido pronunciarse sobre los hechos. En Albatera no se habla de otra cosa y mientras que los padres afectados consideran la medida excesiva otros valoran que es justa.

Las mismas fuentes indican que la medida se ha impuesto porque el reto del "pupitre flotante", es peligroso -solo hay que visionar el vídeo- y también porque los alumnos han usado el móvil en el interior del aula. Normalmente en los centros suelen permitir que los alumnos lleven sus terminales de móvil pero está prohibido utilizarlos en la clase.

La alcaldesa Ana Serna (PP) a preguntas de este diario ha confirmado que conocía que el centro había ordenado expulsiones, pero indicó que no conocía ni el número ni el periodo. La misma fuente ha indicado que se trata de un asunto que administra el centro educativo y la administración educativa de la Generalitat, aunque sí ha matizado que considera la acción de los menores "una chiquillada".

INFORMACIÓN.es ha intentado contrastar con la dirección del centro la medida disciplinaria impuesta. El director ha subrayado que no iba realizar declaraciones, no ha confirmado las medidas sancionadoras y ha dicho que le parecía que difundir la información sobre "una gestión interna" del centro podría crear alarma, además de remarcar que respondía "a sus superiores", no a los medios de comunicación "que no se interesan por las actividades que realiza el instituto en el día a día".