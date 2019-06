Irene Vázquez renuncia al acta en Guardamar por el mal resultado del PP

Irene Vázquez, alcaldable del PP de Guardamar y secretaria local del partido, ha comunicado que no va a asumir el acta de concejal. Lo ha hecho ante la ejecutiva del partido y en la Junta Electoral de Zona. En una nota remitida a INFORMACIÓN Vázquez explica que «una vez pasadas las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019, solo me cabe felicitar a José Luis Sáez por su contundente victoria, que no deja duda del respaldo mayoritario de los guardamenrencos».

El PSOE ha pasado de 7 ediles en 2015 a 11 en las elecciones de mayo, y el PP se ha quedado con menos de la mitad de sus ediles: de 8 a 4. Junto a los del PP de San Miguel de Salinas los de guardamar son los peores resultados del PP en la Vega Baja, donde la formación ha recuperado con mayoría absoluta municipios como Torrevieja, Pilar de la Horadada, Albatera y podrá gobernar con pactos en Orihuela, Callosa y Almoradí. Desde el Partido Popular, señala Vázquez «queremos y deseamos que estos resultados supongan un beneficio para todo el municipio y que los grandes retos a los que tenemos que hacer frente sean una realidad: el PSOE como equipo de gobierno, y el resto de partidos con una oposición leal y constructiva».

Fuentes de la formación popular señalan dos motivos de la derrota electoral. Uno el hecho de que el PSOE haya iniciado un ciclo de hegemonía a nivel nacional -algo que ocurrió con el PP- y otro la clara división interna en la formación. Vázquez asumió la candidatura a alcaldable a principios de marzo.