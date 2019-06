IU de Torrevieja renuncia a presentar el contencioso electoral y la investidura de Eduardo Dolón será el sábado

La asamblea de la formación de izquierdas admite que la repetición de los comicios era "muy difícil" y responsabiliza, como la JEZ, a la secretaria de realizar una interpretación "muy taxativa" de la normativa durante la jornada electoral del 26 de mayo. Las cabinas no contaban con papeletas en los casilleros y los electores debían escoger de una mesa a la vista de apoderados e interventores.

Izquierda Unida (IU) de Torrevieja ha renunciado a presentar un contencioso administrativo por lo que la investidura de Eduardo Dolón (PP) se realizará con normalidad el próximo sábado 15 de junio. IU de Torrevieja ha informado esta mañana que tras la decisión de la Junta Electoral Central de rechazar su recurso en el que se señalaba que se había producido una vulneración del derecho a voto y "después de haber valorado todas las circunstancias que rodean tanto al proceso administrativo y judicial, como la situación de la corporación municipal, el colectivo local de Izquierda Unida Torrevieja (EUPV) ha decidido por mayoría no presentar un contencioso electoral ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Y por otra parte, presentar ante el Congreso de los Diputados una propuesta de modificación del Real Decreto 605/1999, de tal forma que no exista ninguna posibilidad de impedir el ejercicio efectivo del voto libre y secreto establecido en los artículos 86.1 Y 86.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. En las elecciones del 26 de mayo las papeletas de las elecciones europeas y las municipales no cabían en los casilleros de las cabinas -eran más de treinta opciones-, con lo que los electores debían recoger su opciones delante de interventores y apoderados de los partidos.

La Junta Electoral aseguró que se grantizaba el voto secreto porque los electores podían escoger todas las papeletas y meterse en la cabina. IU, PSOE y Sueña pidieron, además de muchos electores, que se pusieran las papeletas de las elecciones locales, sin que se autorizara.

Desde IU Torrevieja entiende que la contradicción entre estas dos normativas está en el fondo de los hechos acontecidos en las elecciones locales y europeas en nuestro municipio, "lo que facilitó a la Secretaria del Ayuntamiento y a la Junta Electoral de Zona una interpretación excesivamente restrictiva de la normativa y la aplicación de unas medidas incompresibles que impidieron el ejercicio libre y secreto del voto a miles de electores". En este sentido, "vamos a seguir luchando para que no vuelva a pasar, este ha sido siempre nuestro objetivo cuando antes, durante y después de la jornada electoral hemos presentado diferentes recursos y alegaciones administrativas".

La formación considera que ni la Junta Electoral de Zona ni la Central han entrado al fondo de la cuestión de nuestros recursos y alegaciones, y es que "la interpretación restrictiva del Real Decreto ha impedido que en Torrevieja se garantizara el voto libre y secreto establecido en la Ley Orgánica, que es una norma de rango superior y que entendemos que debía haber prevalecido". En otros municipios el fedatario público permitió que las papeletas de las elecciones locales se ubicaran en el casillero de la cabina.

IU aclara que aunque "en nuestro último recurso hemos solicitado la repetición de la jornada electoral por haberse vulnerado el voto libre y secreto, éramos conscientes de la dificultad de que esto ocurriera al no haber antecedentes al respecto, por eso de manera subsidiaria solicitábamos que se aperciba a la secretaria del Ayuntamiento de Torrevieja a fin de que no volviera a pasar".

"No entendemos por qué en 2014 ante una situación similar se tomaron medidas auxiliares que facilitaron que papeletas de todas las candidaturas estuvieran dentro de las cabinas y ahora no se haya hecho, la situación es la misma salvo por la diferencia de que entonces solo había elecciones europeas y ahora municipales y europeas, es curioso", sugiere la misma fuente.

Ahora, una vez "que existen antecedentes" la formación, que ha perdido su representación en la Corporación, anuncia que va solicitar al Congreso de los Diputados la modificación del RD 605/1999, "con el fin de que sea imposible que una decisión unilateral o una interpretación restrictiva de esta normativa complementaria impidan el ejercicio efectivo del voto libre y secreto establecido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y en los Tratados Internacionales a los que España se ha adherido". La formación de izquierdas espera que "la mayoría de izquierdas en el Congreso haga prevalecer la cordura y que nunca más vuelva a pasar que el día de unas elecciones una persona tenga que estar más pendiente de esconderse de los ojos de los políticos que de poder votar".