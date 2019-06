Irene Vázquez renuncia al acta de edil por el mal resultado del PP de Guardamar

Vázquez felicita a José Luis Sáez por su "contundente victoria" tras pasar los socialistas de 7 a 11 ediles y bajar los populares de 9 a 4. Vicente Zaragoza será el portavoz municipal.

Irene Vázquez, alcaldable del PP de Guardamar y secretaria local del partido, ha comunicado que no va a asumir el acta de concejal. Lo ha hecho ante la ejecutiva del partido y en la Junta Electoral de Zona. En una nota remitida a INFORMACIÓN.es Vázquez explica que "una vez pasadas las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019, solo me cabe felicitar a José Luis Sáez por su contundente victoria, que no deja duda del respaldo mayoritario de los guardamenrencos".

El PSOE ha pasado de 7 ediles en 2015 a 11 en las elecciones de mayo, y el PP se ha quedado con menos de la mitad de sus ediles: de 9 a 4. Junto a los del PP de San Miguel de Salinas los de guardamar son los peores resultados del PP en la Vega Baja, donde la formación ha recuperado con mayoría absoluta municipios como Torrevieja, Pilar de la Horadada, Albatera y podrá gobernar con pactos en Orihuela, Callosa y Almoradí.

Desde el Partido Popular, señala Vázquez "queremos y deseamos que estos resultados supongan un beneficio para todo el municipio y que los grandes retos a los que tenemos que hacer frente sean una realidad: el PSOE como equipo de gobierno, y el resto de partidos con una oposición leal y constructiva".

Vazquez también señala que como "candidata que he sido en este proceso electoral también quisiera agradecer a todos y cada uno de nuestros votantes por depositar su papeleta en nuestra marca y confiar en este proyecto. Evidentemente, los resultados no nos avalan y nuestra responsabilidad, o al menos la mía, es la de iniciar un proceso de reflexión que debe ser el punto de inflexión hacia ese Partido Popular que nos lleve a la Alcaldía en 2023". El edil Vicente Zaragoza asumirá la portavocía del PP en el Ayuntamiento.

Devolver la ilusión

La alcaldable explica que "todo su equipo ha dado el máximo para convencer a los guardamarencos, pero no ha sido suficiente. Debemos ser críticos con la situación y por ese motivo debemos permitir que otras personas e ideas devuelvan la ilusión a un municipio donde el PP siempre ha destacado".

Vázquez "tiende la mano a todas aquellas personas que deseen aportar, colaborar y contribuir en los cimientos del nuevo proyecto. Este es mi partido y siempre me tendrá de su lado, pero debo ser consciente y responsable con lo sucedido. Es por ello, que debo dejar paso para que muy pronto tengamos a ese Partido Popular unido que la sociedad demanda". "De momento", Vázquez, mantendrá la secretaria del partido local.

Fuentes de la formación popular señalan dos motivos de la derrota electoral. Uno el hecho de que el PSOE haya iniciado un ciclo de hegemonía a nivel nacional -algo que ocurrió con el PP- y otro la clara división interna en la formación. Vázquez asumió la candidatura a alcaldable a principios de marzo. Durante un mes el candidato escogido por el partido fue Juan Ortiz Viudes.