Torrevieja estrena en julio el nuevo paseo de Punta Margalla tras 10 años de trámites

Torrevieja podrá estrenar la renovación del paseo de Punta Margalla a principios de julio, por fin, tras años de tramitación de la inversión y unos seis meses de obras. Es la previsión que maneja la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento torrevejense, que han financiado el proyecto. Esta intervención de remodelación desde el monumento de Las Columnas en la playa del Cura, a la Cala del Palangre, en la avenida de La Purísima, comenzó oficialmente el 1 de febrero con el acta de replanteo. Ni la inversión ni el diseño son ambiciosos. Pero cualquier actuación de renovación de este espacio público supone dejar muy atrás un deterioro muy acusado y deficiencias que llevaban décadas arrastrándose -como los problemas en las balaustradas o los problemas con los bancos-. El aspecto que se van a encontrar los cientos de usuarios que utilizan esta zona en primera línea del litoral, entre la playa del Cura y la playa de Los Locos es, desde el punto de vista visual, es de continuidad con los paseos de la playa del Cura y Juan Aparicio. Tanto en los bancos, con una parte en madera, como en las luminarias, el pavimento e incluso en la vegetación, con muchas más palmeras. Eduardo Dolón, en su condición de diputado provincial en funciones y también como próximo alcalde visitó las obras días atrás junto a técnicos de la empresa.

La zona situada en torno a las columnas se terminó hace semanas y todavía se está ubicando el pavimento en el otro extremo junto a la avenida de La Purísima. Se están supervisando acabados y remates. Aunque inicialmente se eliminaban las pistas de petanca en la ejecución se han preservado a petición de los residentes y usuarios de la zona. Otro aspecto menos visible pero muy importante de las obras es la adecuación de la calle Timonel, con aliviaderos de aguas pluviales y la adaptación de la rasante de la calle de forma que no vuelvan a quedarse vehículos atrapados porque la calle esté anegada de agua, algo que ha ocurrido con cierta frecuencia en los últimos años en este tramo cada vez que llueve de forma torrencial. En total se actúa sobre 11.750 metros cuadrados de suelo, con una nueva ordenación de los espacios destinados a jardines o zonas de juego de niños y áreas de descanso y la «optimización» los materiales de urbanización, derribar las escaleras construidas en dominio público y la eliminación de la balaustrada que se ha caído ya en varias ocasiones.Se descartó actuar sobre el propio dominio público de la playa, algo que se había contemplado inicialmente. Hay ganas de que se reabra este tramo de paseo litoral porque el inicio del expediente que ha derivado en la obra se remonta a hace casi una década. Fue encargado en 2010 por el entonces concejal de Urbanismo, Francisco Moreno (PP) a la empresa local Plania. La adjudicación, tramitada por la Diputación, no se hizo efectiva hasta enero de 2016. La empresa adjudicataria Dipsa no estuvo de acuerdo con el coste que se planteaba en el proyecto y hasta finales del pasado año ha estado renegociándolo, con modificaciones al alza con la Diputación, que a su vez reclamó esas variaciones al Ayuntamiento, que financiaba parte de la actuación.

El valor de la obra



La Diputación adjudicó esta obra del paseo marítimo de Torrevieja por un importe de 826.145,31 euros, IVA incluido, a la empresa Dipsa (Desarrollo Integral de Proyectos de Obras y Servicios Ambientales). La empresa presentó la oferta más ventajosa, con un presupuesto a la baja que suponía un 25,7% menos del precio de licitación, fijado en 1.111.904,86 euros, aunque con las últimas modificaciones vuelve a rozar el millón de euros. Finalmente el contrato se cerró con un modificado de unos cien mil euros al alza. El contratista debe retirar los escombros acumulados en la curva del Palagre junto a las construcciones protegidas.