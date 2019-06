El grupo del PP gastó la mayor parte de sus 17.000 euros de asignación en periodo electoral

El grupo municipal del Partido Popular (PP) ha invertido 17.000 euros entre enero y junio de su asignación para el funcionamiento de los partidos políticos. A los 10.633 euros de saldo con los que contaba a 1 de enero pasado, se suman otros 6.900 que ha recibido en seis meses. Casi todo el montante ha sido liquidado entre marzo y junio. Los datos se encontraban en los expedientes dispuestos para la fiscalización en el pleno de ayer del uso que han realizado de esas retribuciones los partidos políticos. PSOE y APTCe renunciaron a ellas en este mandato.

Los gastos que tienen más vinculación al periodo electoral -en este caso prolongado de generales, autonómicas y municipales- suelen ser atribuidos por las formaciones políticas a la labor de la difusión de la gestión municipal como justificación. En el caso del PP, entre otros cargos, figuran facturas de servicios jurídicos y procuradores y material de oficina. Destacan dos gastos: uno destinado a un conocido grupo de publicidad estática para la instalación de vallas por valor de 3.328 euros y otra a una imprenta de 3.327 euros fechadas el 12 de abril y el 5 de mayo.

También figura otro cargo destinado a imprenta por 861 euros, del 22 de mayo. Por su parte, la mayor parte de los gastos de Los Verdes corresponde al pago de honorarios de servicios jurídicos y montante de unos 300 euros dedicado a inserciones publicitarias en Facebook. Los grupos del gobierno de Los Verdes, PSOE, APTCe e IU votaron -en contra de esta contabilidad y fiscalización- . Un sentido del voto que no estaba previsto inicialmente y del que se quedó descolgado Sueña Torrevieja, que sí validó la fiscalización. El final del pleno de ayer se enturbió con esta declaración de José Hurtado (Los Verdes): «Sirla es mejor que a tomar por culo». (Sirla es la expresión torrevejense para pedirle a alguien que se marche de forma imperativa). El edil señaló a la bancada del PP, de donde salió el «a tomar por culo». Hurtado lo interpretó como la despedida de los populares al gobierno de coalición. La expresión fue real y se pronunció desde el PP, pero no estaba dirigida al gobierno en funciones.

Tensión de entrada y salida



El periodo de transición de entre la salida del actual gobierno de coalición y el que viene de mayoría absoluta del PP no está exento de tensiones. En los últimos días el trabajo de una empresa especializada en destrucción de documentos confidenciales ha disparado las especulaciones con una imagen del vehículo a las puertas del Ayuntamiento que se ha difundido rápidamente. El misterio se desveló pronto. IU, no el equipo de gobierno, contrató a una empresa para desalojar su despacho al no contar con representación. Y ha confiando en esa mercantil para garantizar el cumplimiento de la legislación de Protección de Datos. Además, en la rueda de prensa posterior de junta de gobierno y del pleno, la edil Fanny Serrano (PSOE) desveló que en el acta de esta semana se dejará constancia literal del «pasmo» (sic) del gobierno ante el hecho de que los responsables de tramitar la Escuela de Verano hayan tardado 4 meses en instruir el expediente -sin que haya posibilidad de que el contrato esté a tiempo para esa actividad-. Ejemplo, sugirió de la forma de proceder de una parte del funcionariado en este mandato a la hora de abordar los expedientes de contratación, dijo.