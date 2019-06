Bronca en el PSOE de la Vega Baja por la propuesta de diputados

La ejecutiva comarcal del PSOE en la Vega Baja atesora una trayectoria histórica impoluta... de irrelevancia. Algo que se hace especialmente patente, de forma paradójica, cuando tiene que adoptar algún tipo de decisión, más allá de la sucesión de reuniones ordinarias. Ocurrió el pasado miércoles. Una parte mayoritaria de los miembros que acudieron a la ejecutiva (formada por 40 militantes pero con muchas ausencias en esta reunión) exigieron al secretario comarcal, Manuel Pineda y alcalde de Rafal (que ha revalidado su mayoría absoluta), que se diera opción a que los representantes comarcales a presentar su propia terna de aspirantes a ocupar los dos puestos de diputado provincial con los que contará la comarca tras los resultados electorales. Pineda se limitó a asumir el discurso de la dirección provincial del partido -de arriba a abajo y sin debate previo- e impidió tanto una votación como cualquier intento de que se cuestionara a la propuesta de la portavoz socialista y candidata a alcaldable Carolina Gracia y el portavoz del PSOE en Benejúzar, Miguel López.

El propio Pineda perderá su condición de diputado provincial que ha ejercido durante cuatro años. De hecho, el criterio es no repetir más de un mandato, algo que va a romper Gracia, que cuenta con sólidos apoyos en Alicante y València. En la reunión se cuestionó que se escoge a representantes que no han remontado sus resultados de 2015 -en el caso de Orihuela el PSOE pierde dos ediles-. La dirección federal del PSOE ratifica a ambos cargos el día 17 de junio. Una mayoría de esa ejecutiva considera que la propuesta debería pasar por otra terna. Por ejemplo, entre otras, se ha planteado la continuidad de Fanny Serrano, que contaría mayor consenso e incluso la propuesta del alcaldable de Torrevieja, Andrés Navarro. La elección del diputado provincial es indirecta. Es decir, son los concejales electos de cada municipio los que eligen a sus candidatos. Es improbable que se rompa la disciplina de partido. Aunque no sería la primera vez que se elige a alguien distinto al propuesto.