IU "estudia" presentar un contencioso electoral por vulneración del derecho al secreto al voto en Torrevieja

Izquierda Unida alegó una vulneración del derecho al secreto al voto porque en las cabinas no había papeletas que la JEC no ha considerado probada

La Junta Electoral Central (JEC) ha rechazado el recurso de Izquierda Unida: Seguimos Adelante y Unidas Podemos que pedía repetir las elecciones municipales en Torrevieja, que dieron la mayoría absoluta al PP, por una supuesta vulneración del derecho al secreto del voto.

Según la resolución de la JEC con fecha de 6 de junio, se desestima la petición y se pide a la Junta Electoral de Zona de Orihuela que realice la proclamación de electos en el ayuntamiento de Torrevieja conforme al escrutinio. Izquierda Unida de Torrevieja tiene previsto debatir en asamblea si presenta un contencioso electoral tras esta resolución -la tercera en el mismo sentido desde organismos de fiscalización de las elecciones (la primera antes de las elecciones y otra después por parte de la Junta Electoral de Zona de Orihuela, como avanzó INFORMACION.ES).

El acuerdo confirma la victoria del PP de Eduardo Dolón, que consiguió 14 concejales en una corporación de 25.

Esquerra Unida: Seguimos Adelante y Unidas Podemos había presentado un recurso para pedir anular los comicios en Torrevieja debido a la imposibilidad de ubicar en el casillero interior de la cabina de votación todas las papeletas, lo que consideraban que suponía una vulneración del derecho al secreto del sufragio.

Las papeletas fueron colocadas en una mesa auxiliar junto a la cabina de votación y no dentro, como pedían los partidos recurrentes. La JEC argumenta que el derecho al sufragio puede garantizarse a través de distintos medios.

Y añade que en el caso de que por razones de volumen no se puedan alojar las papeletas de todas las candidaturas dentro de las cabinas electorales, la normativa prevé que el votante pueda seleccionar libremente las que considere oportuno y después pueda introducirse en la cabina para la elección definitiva e introducción en el sobre. Debido a que esto se cumplió debidamente, la JEC resuelve rechazar las reclamaciones. La vulneración del secreto a voto no fue denunciada exclusivamente por los partidos. Durante la jornada del domingo electoral numerosos votantes expresaron su queja ante las mesas electorales y también ante la Junta Electoral.



Pilar de la Horadada

En Pilar de la Horadada, no se atiende la petición del PP para declarar nulos 11 votos por el uso de un sobre distinto del oficial y en Els Poblets también se deniega el recurso de los populares de no computar los votos de la Mesa electoral 12 001 C por presuntas irregularidades en las actas de sesión.