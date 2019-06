UGT y PP aseguran que paralizarán el pliego de la contrata de las basuras en Torrevieja

Mientras se retrasa la nueva contrata la prestación la realiza una empresa que se adjudicó el servicio de forma fraudulenta en 2004, según una sentencia del TSJCV y por la que percibe 14 millones de euros anuales.

El sección sindical de UGT en la empresa de recogida de basuras de Torrevieja ha anunciado hoy que impugnará el pliego de condiciones de la nueva contrata, que ya está en periodo de presentación de ofertas de las empresas interesadas. También ha anunciado públicamente que va a hacer lo posible legalmente por paralizar esta contratación el PP, que formará nuevo gobierno local con mayoría absoluta desde el 15 de junio -aunque podría retrasarse por la impugnación de las elecciones presentada por IU-.El nuevo contrato supone un canon de 16 millones de euros por cuatro años más uno de prórroga. 81 millones de euros durante todo el periodo.

UGT, sección sindical minoritaria en el comité de empresa, asegura que se "ve obligada" a "impugnar" el pliego al considerar "perjudicial para todos los trabajadores y para el pueblo de Torrevieja" las condiciones que establece para el nuevo contrato.Según la misma fuente el servicio de recogida de basura y limpieza viaria se "puede verse menguado. Nuestros servicios jurídicos han revisado todo el pliego de condiciones y nos aconsejan impugnar dicho pliego por no mirar por los derechos y las condiciones laborales adquiridos por todos los trabajadores". La recogida de basura y aseo urbano, que también incluye la limpieza viaria, emplea a 200 trabajadores fijos y a 90 temporales. UGT considera que de la aplicación del pliego se podrían derivar posibles despidos, en especial por la renovación tecnológica que supone la incorporación de de camiones de carga lateral -lo que reduce el personal en cada vehículo de tres a un operario-. El sindicato duda de que la empresa tenga margen de amortizar esa adquisición de camiones en cuatro años y por eso cree que deberá compensarlo con un recorte de personal. La nota del sindicato, firmada por Antonio Escamilla, Teresa López y Jesús Iglesias también critican que en el pliego no se contemple de forma explícita dependencias de trabajo, aunque como informó este diario si que habla del alquiler de un solar y la apertura de cuatro locales en distintos puntos de la ciudad (algo que el sindicato no menciona). Otro aspecto por el que UGT cree que hay que impugnar los pliegos -que han tardado en elaborarse dos años y medio- modifica los horarios de varios servicios "lo que dejaría las calles de Torrevieja sin servicio en horas punta y a los trabajadores con turnos partidos. No entendemos que se hayan hecho modificaciones en los horarios sin contar antes con los representantes de los trabajadores".

Por su parte la concejal del PP, Carmen Gómez, defendió en una tribuna de opinión en INFORMACIÓN bajo el título "una herencia envenená" ,la paralización del pliego al entender que ese documento que define cómo deben ser las condiciones técnicas y económicas del servicio se amplía el horario semanal de los trabajadores hasta 40 horas semanales lo que supone un riesgo de despidos.

El PP, coincidiendo en algunos argumentos con UGT, explica que "ha luchado" por que ese contrato tuviera unas "premisas muy claras: que Torrevieja tuviera el servicio que se merece, que se respetaran los puestos de trabajo y que se respetaran las condiciones laborales de los trabajadores". Pero para los populares en ese pliego la jornada laboral de "los trabajadores se amplía de 37,5 horas a 40 horas, un 90% del criterio de adjudicación es la oferta económica y no hay revisión de precios". Por lo que, en opinión del PP "es fácil entender que los trabajadores tendrán que revisar el próximo mes de enero su convenio a la baja, tanto como haya sido (la baja) la realizada por la empresa que finalmente sea adjudicataria, a cambio de rebajar su sueldo trabajarán 2,5 horas más a la semana". Además, siempre según los populares, que asumen el gobierno local el mandato que comienza en unas semanas, el horario de las jornadas laborales, por ejemplo "la limpieza viaria no empezará hasta las 10 de la mañana".

Este diario intentó recabar la versión del alcalde en funciones José Manuel Dolón (Los Verdes) sobre esta impugnación. Fuentes del equipo de gobierno en funciones indicaron que el pliego solo puede ser impugnado, en un principio, por alguna de las empresas ofertantes. También indicaron que en estos momentos cualquier paralización generaría responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento, por los gastos derivados de la presentación de proyectos que deben estar registrados en el Ayuntamiento antes final de este mes.

La empresa que realiza el servicio ahora es la multinacional Acciona. Asumió la prestación desde 2004 a través de un contrato que el TSJCV falló que se amañó a su favor tras la intervención del entonces alcalde Pedro Hernández Mateo en ese sentido -exconvicto tras cumplir en 2017 una pena de tres años de cárcel por falsedad documental-. La empresa sigue realizando el servicio ya sin contrato al agotar dos prórrogas desde junio de 2016. Percibe en torno a 14 millones de euros anuales. Mientras no se resuelva el nuevo contrato la empresa responsable de realizar la prestación (y perceptora de los ingresos por esos servicios) seguirá siendo Acciona.