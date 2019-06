El Ayuntamiento de Orihuela deberá devolver a la Conselleria de Bienestar social 308.000€

La portavoz del grupo municipal socialista Carolina Gracia ha comparecido hoy en rueda de prensa para explicar lo que considera "otro fracaso más de la gestión económica de esta legislatura", y es que el Ayuntamiento deberá devolver a la Conselleria de Bienestar social 308.000€ por no justificar el gasto de este dinero en el mantenimiento de los Centros Oriol, CRIS, y de Atención temprana.

Además Gracia ha informado que aún se ha perdido más dinero "El ayuntamiento tampoco ingresará 353.000€ de la subvención destinada a la Residencia Oriol porque a fecha 31 de Enero no se ha justificado el gasto de tal importe". Según la edil es la primera vez en Conselleria que se da esta situación "nunca antes un ayuntamiento había tenido que devolver dinero o dejar de ingresarlo por no haber justificado el gasto. Ese dinero se podía haber destinado a mejoras de los servicios, a dotar de más personal a los centros, a compra de material para nuevas actividades, pero no se ha hecho nada".

La socialista ha acusado la concejala Sabina Galindo de mentir cuando dijo que se había justificado en plazo las subvenciones para el mantenimiento de los centros de Bienestar social y el dinero de éstas no corría peligro "pero lo cierto es que el Ayuntamiento de Orihuela pierde 661.000€ (más de 100 millones de las antiguas pesetas) por la falta de trabajo, dedicación y gestión de una concejala que no está capacitada para llevar ni la concejalía de Hacienda ni la de Bienestar social".

Estos han sido desvelados por el PSOE tras la notificación que la Conselleria de Bienestar Social ha hecho al Ayuntamiento a finales de Mayo, haciendo saber que "Transcurrido el ejercicio económico y visto que no se ha justificado en tiempo y forma se procederá a la minoración de la subvención en un caso y al requerimiento de devolución en el otro" ha dicho Gracia. Esta también ha recordado que estos importes se restarán de la cantidad ya concedida al ayuntamiento para el 2018 y que ascendía a 2.099.150€ que sirven para sufragar los costes de mantenimiento de los centros de Bienestar Social.

Por último la edil ha recordado que también tenemos pendiente de recibir 735.000€ de la misma subvención en 2017 porque la Sra. Galindo justificó dos días tarde. "Si hace pocos días eran los jóvenes del plan de empleo los afectados por los "errores" del gobierno, ahora lo serán los trabajadores y usuarios de los centros dependientes de Bienestar Social, pero ya está bien que sus errores y su dejadez la paguen los oriolanos. Los centros Cris, Oriol y de atención temprana hacen una labor vital para sus usuarios y no nos podemos permitir perder un euro para su bienestar, porque mucho me temo que ese dinero saldrá ahora de las arcas municipales" concluye Gracia.