«La CHS tendrá una oficina en la provincia de Alicante que se ubicará en Orihuela»

- Desde que usted llegó a la presidencia, ¿qué actuaciones ha llevado a cabo la CHS en la provincia de Alicante?

Lo primero que hicimos fue realizar unas labores urgentes de limpieza del río, ya que todos los ciudadanos estaban muy preocupados por el estado del cauce, lleno de vegetación y otros materiales inertes que impedían que el cauce estuviera en condiciones de aguantar una crecida.

Por eso, uno de mis objetivos prioritarios fue el de reactivar el plan integral de limpieza de cauces en la cuenca del Segura, que había quedado suspendido durante los últimos años, como consecuencia de la falta de recursos.

En la provincia de Alicante estamos actuando, sobre todo en el río Segura y en algunas ramblas costeras principalmente, aunque también actuamos en las ramblas interiores en la zona de Pinoso. Las actuaciones consisten en la restauración y recuperación de su capacidad hidráulica, así como en la eliminación de especies invasoras. Durante los últimos meses, asimismo, se han producido fuertes precipitaciones en la provincia que han provocado daños al Dominio Público Hidráulico, competencia de la CHS, por lo que también estamos trabajando para restaurar estos desperfectos.

Además estamos redactando un proyecto ambiental en el municipio de Jacarilla, donde intentaremos eliminar las especies invasoras y mejorar tanto el cauce de la rambla como el antiguo meandro del río Segura.

- ¿En qué municipios en concreto?

Son numerosas las actuaciones que hemos llevado a cabo, y de hecho en algunas de ellas estamos trabajando actualmente. La CHS ha trabajado en Pinoso, San Miguel de Salinas, Torrevieja, Orihuela, Benejúzar, Crevillente, Redován, Pilar de la Horadada, Dolores, Guardamar del Segura y Jacarilla. Nuestra intención es la de seguir llevando a cabo actuaciones allá donde sea necesario.

- Durante las lluvias de noviembre pasado, también se produjeron daños en embalses e infraestructuras del postrasvase, ¿no?

Los daños producidos por las lluvias de noviembre fueron cuantiosos, y afectaron principalmente al canal del postrasvase que nace en La Pedrera en dirección al campo de Cartagena, y al propio embalse. De hecho, en lo que se refiere al canal hubo que reparar el cauce (picado, extracción y reposición de cajeros, junta asfáltica y hormigón de relleno), limpiar y acondicionar las obras de fábricas y sus bocas de entrada y salida, ampliar la capacidad de paso de las ramblas que atraviesan el canal, estabilizar los taludes y reparar caminos de servicio.

En cuanto al embalse de La Pedrera, las lluvias inundaron la galería y dejaron inoperativos los desagües de fondo. Por esta razón, fue necesario limpiar y reparar la obra de llegada, taludes, cunetas y caminos, así como reponer la infraestructura.

- Uno de los problemas que más preocupan en la Vega Baja es la contaminación del río Segura, ¿está trabajando la CHS para solucionar el problema?

Nada más tomar posesión de mi cargo de presidente, en agosto pasado, me reuní con la Subdelegada del Gobierno, María Araceli Poblador, y el Alcalde de Dolores, José Joaquín Hernández, para tratar este asunto entre de otros.

También he tenido reuniones de trabajo con la Generalitat Valenciana y con la mayoría de alcaldes de la Vega Baja. Se trata de un problema complejo en el que la solución pasa por la implicación de todas las administraciones competentes (estatal, autonómica y municipal) y también de los usuarios de las acequias y azarbes, que son los canales de riego a través de los que llegan estos residuos sólidos flotantes al río Segura.

He mantenido reuniones con presidente del consorcio Vega Baja Sostenible, Manuel Pineda, para coordinar actuaciones encaminadas a solucionar el problema, como son la colocación de rejillas y la eliminación y transporte de los residuos a vertederos autorizados. Aún así, quiero hacer un llamamiento a la concienciación ciudadana, porque es tarea de todos cuidar el Medio Ambiente.

La Comisaria de Aguas está concluyendo un proyecto para poner las rejillas de flotantes en las acequias que impidan que estos lleguen a la desembocadura, es una obligación de la CHS, velar por el buen estado de las aguas y los cauces, lo que unido a la lamentable imagen que supone, hace que seamos muy rigurosos en el cumplimiento de la Ley de Aguas, y quien contamine o vierta a cauce público sin autorización sea sancionado.

- ¿Han hecho tareas de limpieza en el río?

Sí, efectivamente. Como ya le he comentado empezamos en octubre, y que ahora el pasado mes de marzo han continuado con tareas de limpieza en la barrera de flotantes ubicada en el cauce antiguo del río Segura, en el municipio de Guardamar del Segura, con la recogida de más de 20 toneladas de flotantes.

Sin embargo, bastaron unas horas para que los plásticos volvieran a acumularse en esta zona cercana a la desembocadura, lo que nos llevó en su momento a hacer un llamamiento público para frenar el uso como vertederos de los azarbes de la Vega Baja que vierten al río, como ya le he dicho estamos sancionando. Es un problema que espero se solucione rápidamente con el trabajo y la voluntad de todos los interesados.

Además, los servicios técnicos de la CHS también trabajan periódicamente aguas arriba de la desembocadura, donde también hay barreras que retienen flotantes: Orihuela, Almoradí, Benejúzar y Rojales.

- La agricultura es un sector muy importante en la provincia de Alicante, ¿en qué medida está ayudando la CHS a su desarrollo?

Tomé posesión de mi cargo como presidente en agosto, y desde entonces he mantenido numerosas reuniones y conversaciones con la mayoría de las Comunidades de Regantes los regantes de la Vega Baja, de hecho he visitado y he mantenido reuniones de trabajo con las más importantes Juzgado de Aguas de Orihuela, Riegos de Levante Margen Izquierda y Riegos de Levante Margen Derecha. Conozco sus reivindicaciones y dificultades, y todos los funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Segura trabajan para dar solución a los problemas.

Debemos ser conscientes de que la cuenca del Segura tiene un déficit estructural de recursos hídricos por lo que los volúmenes que disponemos son los que son, por eso estamos trabajando en poner a disposición de los usuarios todos los recursos disponibles, tanto en aguas depuradas como desaladas.

Además de esto, tenemos la pertinaz sequía que está con nosotros instalada desde el 2015, esta grave situación la venimos combatiendo con la implicación de todos los usuarios, y aplicando las medidas extraordinarias que se contemplan en el Real Decreto de Sequía y el plan especial de sequía.

- Por último, ¿qué nos dice de la reivindicación histórica de la provincia de Alicante de disponer de una oficina de la CHS en la misma?

Conozco esta reivindicación que sé que viene de antaño, así que muchas gracias por su pregunta. Le doy la primicia, la CHS dispondrá de una oficina en la provincia de Alicante que se ubicará en Orihuela, en un local cedido por el Ayuntamiento.

Entrará en funcionamiento en los próximos meses, facilitando que los ciudadanos se acerquen a la CHS sin necesidad de tener que desplazarse a Murcia para gestionar sus expedientes. Su puesta en funcionamiento se hará por fases, así primero estarán los Agentes Medioambientales y la Guardería Fluvial. Estamos preparando los contratos para la adecuación del local, y que su puesta en funcionamiento sea lo antes posible.