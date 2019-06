José Manuel Dolón y José Hurtado "dan un paso a un lado" y renuncian a su acta de edil

José Manuel Dolón y José Hurtado han anunciado hoy última hora que no asumirán su acta de concejal para el próximo mandato y que han decidido "dar un paso un lado" para facilitar la renovación en Los Verdes-Compromiso Municipal de Torrevieja.

Carmen Morate -edil de Protección Animal durante este mandato- , Israel Muñoz y Juan Carlos González, (la tercera, el quinto y el octavo en la candidatura de la formación de izquierdas) asumirán las actas del grupo de Los Verdes, que pasa a la oposición tras la victoria electoral por mayoría absoluta del PP en las elecciones municipales.

La decisión se ha abordado en una asamblea de militantes que se ha prolongado durante más de dos horas y en la que Dolón y Hurtado han recibido el reconocimiento de los simpatizantes del partido. Dolón deja la primera línea de la acción política, "pero no la política", ha aclarado en declaraciones a INFORMACIÓN, tras 28 años como concejal, los cuatro últimos como alcalde, mientras que Hurtado, que ha ejercido como edil de Hacienda, Contratación y Educación en este mandato ha tomado la misma decisión tras permanecer como concejal 16 años. José Manuel Dolón ha indicado que es el mejor momento para abordar la renovación en el partido.

Hurtado, profesor de Filosofía en Secundaria, ha explicado que en 2015 animó a José Manuel Dolón a presentarse como cabeza de lista "cuando acababa de jubilarse. Yo llevo 16 años en mi actividad política que son también bastantes, y con la apabullante victoria del Partido Popular y es el mejor momento para dar un paso a un lado, no un paso atrás, no abandonamos. Vamos a estar ayudando a nuestros concejales". "Somos más que nunca y tenemos gente más activa que nunca y hay que aprovechar esa inercia que tenemos con nuestra gente, ahora en la oposición, por eso reestructuramos la parte institucional del partido", ha subrayado Hurtado.

"Hicimos una lista para gobernar, aunque algunos no se lo crean. No es lo mismo acceder a la Corporación en situación de gobierno que en la oposición. Habrá un corrimiento en la lista y los concejales van a ser Carmen Morate, Israel Muñoz -que ha ejercido como asesor de alcaldía en este mandato- y Juan Carlos González -responsable hasta ahora de la oficina de atención al residente internacional-. Los que estaban antes no lo hacen por esa circunstancia. Por ejemplo, Carmen Pilar Sempere, podría haber accedido pero tiene que reincorporarse a su trabajo, fuera de la ciudad, en el mismo caso está Patricia Tarín, mientras que Manuela Osuna no puede incorporarse por razones de salud", ha indicado Hurtado.

Análisis del resultado electoral

La asamblea de Los Verdes ha analizado los resultados electorales -la formación ha logrado tres concejales, perdiendo uno con respecto a 2015-. José Hurtado ha señalado en este sentido: Hemos perdido un concejal pero entendemos que ese concejal lo teníamos prestado fundamentalmente con un electorado que no era el nuestro. Crítico con la corrupción del partido popular y de centro del casco urbano. Un poco en broma he comentado que hemos perdido un concejal de derechas y hemos asumido que algún voto se puede haber escapado por nuestra alianza con Compromís, pero creemos que no es sustancial y lo teníamos asumido".