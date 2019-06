Un error obliga a 64 jóvenes de un programa de ocupación a devolver hasta 3.000 euros

64 empleados municipales, contratados con programas de empleo subvencionados por la Generalitat, han cobrado de más durante ocho meses. En concreto, sumas que llegan -para todo ese periodo- hasta los 3.000 euros. Y ahora deben reintegrar ese dinero. Son trabajadores de dos programas de empleo subvencionados por la Generalitat. Medio millón de euros para contratar a jóvenes menores de treinta años con formación y otro medio millón de euros para el mismo objetivo, pero para puestos que no requieren de formación. Doce meses de contrato.

El concejal de Recursos Humanos, Rafael Almagro (PP), indicó ayer -tras la denuncia pública del caso, primero de Cs, y después de Cambiemos- que el error se detectó en las nóminas de mayo y que ninguno de los trabajadores afectados se percató de que estaba percibiendo de más. Este diario ha confirmado que varios de los afectados sí comunicaron que estaban cobrando de más.

El concejal en funciones indicó que el problema no tiene una fácil solución y que se reunió a todos los afectados al final de la semana pasada. Una de las soluciones pasa por rebajar drásticamente la nómina para los cuatro meses de trabajo que les resta a los jóvenes en el Consistorio -con lo que percibirían en algunos casos poco más de cien euros mensuales-. Pero se están barajando otras alternativas -legales-. Por ejemplo, dijo el edil, que lo pudieran reintegrar a lo largo de varios meses cuando hayan concluido su periodo laboral. Almagro no quiso abundar en el error administrativo que ha generado esta situación ni buscar responsables. «Ha sido un error en años cuando este es un ayuntamiento que gestiona retribuciones por valor de veinticinco millones de euros al año», recordó. Ciudadanos desvelaba el problema el pasado viernes. Lo hizo José Aix, candidato a la alcaldía de Orihuela y recién elegido concejal de Ciudadanos. Según la misma fuente este error administrativo provocó que estos trabajadores cobraran una cantidad «superior mensualmente, agotándose así en poco más de ocho meses el importe previsto para estas nóminas en el presupuesto municipal para todo un año». Aix denunció lo que considera «una prueba de la falta de organización y coordinación interna» en el Ayuntamiento que «hemos venido sufriendo en Cs desde que accedimos al gobierno municipal en febrero de 2017».

Para el alcaldable de Cs, este es «el enésimo problema que nos encontramos con una organización administrativa municipal que el PP no ha sabido ni querido, o posiblemente podido por sus peleas internas». Esta situación demuestra para Aix que «es necesario un cambio de rumbo en el ayuntamiento más allá de ideologías o grandes proyectos, ya que lo primero es organizar la casa por dentro, para que no sigan sucediendo estas cosas, que no pasarían si una concejal como Luisa Boné se hiciera cargo de Personal y Recursos Humanos y desde la alcaldía Cs tuviera la oportunidad de ejercer como un verdadero gesto». Sobre la acción de gobierno de Cs, Almagro, ironizó ayer asegurando que si él fuera edil de Cultura «seguro que el aire acondicionado del Teatro Circo ya estaría arreglado».