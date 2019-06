Guardamar adjudica la rehabilitación y musealización de la Casa Ingeniero Mira

El Ayuntamiento de Guardamar ha adjudicado las obras de rehabilitación y musealización de la Casa-Museo Ingeniero Mira a la empresa Patrimonio Inteligente. Una firma especializada con proyectos en muchos puntos del país desde hace 15 años. El presupuesto de licitación es de 272.000 euros (impuestos incluidos) de fondos europeos. No está claro si se ha producido una baja sobre esa cantidad porque en la documentación pública del expediente no lo aclara. El procedimiento tuvo un recorrido poco habitual. Se declaró desierto el 10 de abril, porque la mesa de contratación excluyó a la única empresa presentada, Antra, al no cumplir la plica «los requisitos de tiempo y forma». Apenas un mes después, el 7 de mayo, sin que aparezca otra actividad administrativa entre ambas fechas, se reunió la mesa de contratación -sin la presencia del edil de Urbanismo, que inicialmente figura como miembro- para adjudicar a Patrimonio Inteligente, como mejor valorada frente a una nueva oferta de Antra. La característica vivienda, junto al Ayuntamiento, conserva la tipología arquitectónica propia de las casas de planta baja de Guardamar. «Este museo tiene el componente histórico de ser clave en el proceso de Repoblación Forestal de las dunas», según reza el proyecto.