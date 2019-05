IU impugna las elecciones por una supuesta vulneración del secreto del voto

La Junta Electoral de Zona de Orihuela (JEZ) recibió más de una quincena de quejas telefónicas el domingo por una circunstancia que no pasó desapercibida: en todos los colegios electorales de Torrevieja las papeletas de las candidaturas de las elecciones locales (8 opciones) y los comicios europeos (más de 20) estaban dispuestas sobre mesas. Expuestas a la mirada de apoderados e interventores de los partidos. Y las casillas de las cabinas para ubicar las papeletas vacías. Eso obligaba a los electores a recoger todas las papeletas y meterse en la cabina para salvaguardar el secreto del voto.

Izquierda Unida ha impugnado el resultado de las elecciones de la ciudad porque alega que se ha vulnerado el secreto de voto. La formación, que ha perdido su representación en la Corporación en las elecciones del domingo, ya reclamó sin éxito por el mismo motivo antes de las elecciones al confirmar que la JEZ el 23 de mayo iba a validar este sistema por falta de cabinas más grandes en Torrevieja. Fuentes de IU indicaron que actúan por coherencia -no por el resultado electoral-. La Junta Electoral (formada por tres juezas) atendió una solicitud del Ayuntamiento en la que advertía que las papeletas de las europeas y locales no cabían en las casillas de las cabinas.

La JEZ respondió que el criterio de la Junta Electoral Central era que se dispusieran sobre las mesas y otros medios para salvaguardar la confidencialidad como biombos, que en Torrevieja no se usaron. El domingo pasado las formaciones rogaron a la JEZ que pidiera a la secretaria municipal autorizar ubicar papeletas de las elecciones locales en las cabinas -algo que en Orihuela, donde se impuso el sentido común, se hizo con el acuerdo verbal de los presidentes de mesa y representantes de partidos-. La JEZ no lo hizo. A su vez, la fedataria pública, a la que también se dirigieron directamente los partidos, según ha podido confirmar este diario, alegó que cumplía lo que disponía la resolución de la JEZ del 23 de mayo. Paradójicamente la propia Junta Electoral ayer, al rechazar el recurso de IU, admitía que el Ayuntamiento -la responsable de la gestión electoral es la secretaria- hizo «una interpretación taxativa» de su resolución del 23 de mayo» y «que en ningún momento» se le comunicó que no se procediera a colocar papeletas dentro de las cabinas ni considerar (por parte de los miembros de las mesas electorales)». También recuerda que este problema se dio en otros municipios sin que se produjeran reclamaciones. La Junta Central resolverá el lunes la reclamación de IU. En caso del más que probable rechazo, IU tiene la opción de presentar un contencioso electoral que retrasaría la investidura en Torrevieja, como ocurrió con las elecciones municipales de Benejúzar en 2015.