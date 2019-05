Carolina Gracia acepta el apoyo de Cambiemos pero dice a Cs que la Alcaldía no es negociable

La portavoz del PSOE de Orihuela y número uno en la candidatura que se presentó a los comicios locales, Carolina Gracia, anunció ayer que recoge el guante lanzado el jueves por Cambiemos Orihuela -que mostró su predisposición a votarla en la investidura- para un cambio de gobierno en la ciudad, para lo que también necesita a Cs. Gracia señaló va a iniciar una ronda de contactos con ambas formaciones para tratar de alcanzar un pacto a 3 bandas, con la coalición Cambiemos-Claro: UP -3 ediles- y con Cs -5 concejales-, para unir los 6 de su partido y poder gobernar con mayoría absoluta. Eso sí, Gracia señaló a este diario que lo que no será negociable en las conversaciones es la Alcaldía, ya que la socialista no renunciará a ella. Este asunto, precisamente, es lo que puede frenar ese acuerdo ya que Cs, como publicó INFORMACIÓN, tiene como premisa para negociar un gobierno tripartito que su líder José Aix sea investido regidor.

No obstante, en las negociaciones podría alcanzarse algún tipo de acuerdo, como el que se produjo en Albatera el pasado mandato, en el sentido de negociar un cambio de alcalde a mitad de mandato entre PSOE y Cs, ya que Cambiemos expresó que su apoyo sería solo de investidura y no para entrar en el gobierno por sus diferencias con Cs. Gracia dijo que «queremos abrir un diálogo con serenidad y seriedad, basado en la confianza, con respeto, altura de miras y generosidad».

Todo sobre las elecciones municipales 2019 y las elecciones europeas

