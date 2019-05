La oposición frena el intento del equipo de gobierno en funciones de aprobar gestión

IU y APTCe dejan solos a PSOE y LV en el pleno ordinario.

El alcalde en funciones José Manuel Dolón (Los Verdes) decidió hace una semana que el pleno ordinario del mes de mayo se celebrara pese a que el municipio ya está inmerso en el periodo de mandato en funciones, tras las elecciones municipales del domingo pasado y a escasos días de la investidura de los nuevos miembros de la Corporación.

No solo no prescindió de la sesión ordinaria. También incluyó, en una situación poco habitual, dos puntos que exigían debate y sometimiento a votación: la nueva ordenanza de Aseo Urbano y una moción de Izquierda Unida para retirar la condición de Hijo Adoptivo de la ciudad al exministro Federico Trillo -distinción que le otorgó el Ayuntamiento a instancias del entonces alcalde Pedro Hernández y que el cargo popular no ha recogido.

El primero en cuestionar que se llevara la ordenanza de aseo urbano al pleno fue Pablo Samper (Sueña Torrevieja) -aunque sí estuvo de acuerdo en que se debatiera la moción de Trillo-. «Podemos estar de acuerdo con la ordenanza pero no consideramos que una vez agotado el mandato y con una nueva Corporación en construcción la ordenanza tenga que ser objeto de aprobación. Un tema de este calado, debería ser tratado y escuchado y votado por la nueva Corporación, no por la saliente». El portavoz del PP y ya alcalde electo - cuenta con la mayoría absoluta- Eduardo Dolón coincidió con Sueña en el mismo criterio.

Tanto la portavoz del PSOE, Fanny Serrano, como el concejal portavoz de Los Verdes, José Hurtado insistieron en la normalidad de la sesión ordinaria. Hurtado señaló que en el caso de la ordenanza se trataba de un documento técnico en el que muy poco o nada podían aportar los políticos. Serrano aseguró que hasta el «15 de junio no hay ninguna prevención legal para seguir gobernando y al mandato de los corporativos. No sé por qué se quieren menospreciar ahora a última hora», indicó la concejal dirigiéndose al PP y Sueña Torrevieja. En este sentido el alcalde en funciones José Manuel Dolón recordaba que se trataba de abordar la aprobación inicial, que luego se expondría al público. La ordenanza, aclaró Serrano, se modifica para adaptarla a la legislación. Por ejemplo, a la exigencia de separación de residuos orgánicos desde el 1 de enero de 2020 o el nuevo plan de residuos de la Comunidad . «El equipo de gobierno ha intervenido cero en la ordenanza. Es una ordenanza técnica, no política y el mismo celo o más van a poner los técnicos en sacarla en el próximo mandato», agregó Hurtado. El jefe de Urbanismo fue quien ejerció ayer de secretario accidental, no la funcionaria titular. Fuentes consultadas por este diario indicaron que es legal hacer un pleno en el actual periodo en funciones pero siempre que se aborden asuntos de administración ordinaria, que no era el caso ayer en dos puntos. Las mismas fuentes indicaron que una moción «no tiene sentido» ya que es un pronunciamiento político de concejales que prácticamente han cesado en el cargo. Mientras que la aprobación de una ordenanza es una expresión de la potestad reglamentaria, «una de las máximas atribuciones de un pleno» y plantearla en el periodo en funciones condiciona a una Corporación entrante.

No es el último



El pleno, a las cinco de la tarde, tuvo comienzo de guante blanco. José Hurtado (Los Verdes) felicitó a los populares por los resultados electorales del domingo pasado. El portavoz del PP, Eduardo Dolón, le devolvió el tono no entrando a debatir decretos y juntas de gobierno. Todo parece indicar que esta no será la última sesión antes del pleno de investidura. El gobierno en funciones tiene intención de someter al pleno la fiscalización de las asignaciones atribuidas a los grupos municipales durante este mandato antes de la investidura.

Polémico cambio en el voto de la edil de Ciudadanos



La retirada de la distinción al exministro no sale adelante tras apoyar Pilar Gómez al PP en el último momento

El pleno abordó la moción de Izquierda Unida (IU) para retirar la distinción de Hijo Adoptivo al exministro Federico Trillo. IU, en un criterio que secundaban PSOE, Los Verdes y Sueña Torrevieja, considera que Trillo no es digno de esa distinción tras casos como el del accidente de aviación militar Yakolev 42 o su aparición en los «papeles de Bárcenas». Además, desde que se le otorgó el título en 2005 -sin que el municipio cuente con reglamento de honores y distinciones- el político cartagenero no ha tenido a bien recoger el escudo de oro con el que se le reconocía en esa condición. El PP pidió que se quedara sobre la mesa con el criterio de que era un asunto que debería abordar, en cualquier caso, la nueva Corporación que tome posesión en los próximos días.

En la primera votación hubo un empate -con la abstención de Pilar Gómez y Domingo Soler (edil de APTCe, el edil trabajó en el departamento de Defensa para Trillo)-, los votos a favor de que se dejara sobre la mesa del PP. El resultado era 11 a favor de someterlo a votación, 11 para que se dejara sobre la mesa y dos abstenciones. El gobierno en minoría tenía ganada la votación. Para hacer valer el voto de calidad del alcalde se volvió a repetir la consulta. Y en ese momento Pilar Gómez cambió a favor de dejar el asunto sobre la mesa -el alcalde en funciones exclamó: «ya está negociando la dedicación exclusiva»-.