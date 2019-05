Quejas ante la Junta Electoral al no garantizarse el secreto del voto en Torrevieja

La medida de no ubicar papeletas en las cabinas se basa en una resolución de la JEZ previa a las elecciones de hoy a petición de la secretaria del Ayuntamiento que alegó que no caben todas las opciones al Parlamento Europeo en las cabinas. Las quejas ante la JEZ reclama que se ubiquen en las cabinas al menos las papeletas de las elecciones municipales. Los miembros de las mesas piden a los electores que cojan todas las papeletas y luego escojan en la cabina. El mismo problema se ha presentado en otros municipios.

Los electores de Torrevieja se han encontrado con las cabinas que garantizan el voto secreto vacías de papeletas. Todas las opciones, tanto para el Parlamento Europeo como las de elecciones municipales están disponibles solo sobre las mesas. Esta decisión está amparada en una resolución de la Junta Electoral de Zona (JEZ) a petición de la secretaria del Ayuntamiento de Torrevieja. El argumento principal es que las papeletas de todas las opciones que concurren a las elecciones europeas no caben en las casillas disponibles en las cabinas de voto. La solución ha sido pedir a los electores que llegan a los colegios electorales -sin sobres preparados- que cojan todas las papeletas de las mesas y entren en la cabina y así mantener el secreto del voto.

En la respuesta de la JEZ se indica que no es un problema que se haya planteado exclusivamente desde Torrevieja, también desde otros municipios y que la Junta Electoral Central ha remitido una instrucción que valida desde el punto de vista del cumplimiento de la legislación electoral esta disposición en las mesas. La JEZ, de momento, ante las quejas de hoy, ha remitido una instrucción al Ayuntamiento de Torrevieja para que a su vez se reclame a los presidentes de las 78 mesas electorales de los que apoderados e interventores no se ubiquen cerca de esas mesas. El municipio tampoco ha podido garantizar la cofidencialidad con biombos y otros métodos para separar las mesas del resto del colegio electoral al no disponer de ellos.

Este diario ha confirmado que muchos electores se han quejado ante las mesas electorales -y tambié en la JEZ- porque esta fórmula no garantiza el secreto del voto, con apoderados e interventores de todos los partidos "al tanto" del voto de los vecinos que van llegando a los colegios. Apoderados e interventores, en muchos casos, vecinos de esos mismos electores. Según ha podido saber este diario la JEZ ha descaratado una solución intermedia, la de ubicar las papeletas de las elecciones municipales en las cabinas. Algo que ha descartado para no "discriminar" unas elecciones frente a otras.

La Junta Electoral de Zona de Orihuela, que ha desarrollado un intenso trabajo para dirimir conflictos a la hora de que se haga cumplir la legislación electoral en estas municipales y europeas, también habría recibido reclamaciones formales sobre estos hechos, que han sido rechazadas. Hoy del PSOE y durante esta semana de Izquierda Unida- Unidas en Confluencia. En Orihuela se ha planteado el mismo problema pero de forma oficiosa, y al margen de la JEZ, los presidentes de mesa han logrado el consenso para disponer las papeletas de las locales en las cabinas.

En Torrevieja están convocados a las urnas 44.382 electores, de los que algo más 3.000 son vecinos comunitarios de la Unión Europea, con derecho a voto en las municipales. Entre ellos destacan las comunidades de británicos, rumanos y alemanes. Concurren ocho candidaturas (por orden de representación en 2015): Partido Popular, PSOE, Los Verdes, Ciudadanos, Sueña Torrevieja, IU-Unidas en Confluencia, VOX y Contigo Somos Democracia.

Los índices de participación han rebasado por muy poco el 50% en las últimas convocatorias de 2007, 2011 y 2015. La afluencia de electores es importante en el centro del casco urbano y muy reducida en las zonas residenciales de las urbanizaciones.

A las dos de la tarde el porcentaje de participación era ligeramente superior con respecto a las elecciones municipales de 2015 -en una tendencia distinta a la del resto de municipios del provincia-. A las 14 horas había votado el 31,44% del censo un 0,44 más respecto a 2015. La participación es menor que la se produjo en las recientes elecciones generales a esa misma hora.