El PP deberá cambiar de ubicación su acto de fin de campaña

La Junta Electoral de Zona de Orihuela (JEZ) -que acumula faena en la recta final de la campaña a las elecciones municipales- ha reclamado al PP de Bigastro que se abstenga de celebrar su acto de fin de campaña esta tarde en el Parque del Huerto del Cura. Según la reclamación realizada por el PSOE y Cs la candidatura de Teresa Belmonte pretendía hacer coincidir la celebración de una feria organizada por el Ayuntamiento con ese acto de campaña en el parque Huerto del Cura. El mismo escrito sugiere que la candidata y actual alcaldesa no solo tenía intención de realizar el acto electoral, también aprovechar para hacer una especie de inauguración del marcadillo.

Los escritos de PSOE y Cs indicaban que se va a proceder a la organización de un "mercado hawaiano" los próximos días 24, 25 y 26 de mayo en el Parque Huerto del Cura. Recuerdan que es la primera ocasión que se celebra este acto y "a su vez, coincide su ubicación con el emplazamiento que tiene asignado el Partido Popular" para cerrar su campaña electoral esta tarde.

Los reclamantes recuerdan que la ley Electoral indica que «durante el periodo electoral queda prohibido realizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de éstos, cualquiera que sea la denominación utilizada, sin perjuicio de que dichas obras o servicios puedan entrar en funcionamiento en dicho periodo».Quedan excluidos actos y eventos que tuvieran una periodicidad regular, pero no es el caso.

Según ha informado a la Junta Electoral la secretaria municipal la solicitud efectuada por la empresa organizadora del evento se realizó con el 9 de abril, antes de la asignación de los distintos espacios de campaña electoral. Por lo que las magistradas que velan por el cumplimiento de la ley Electoral aclararan que es "el mismo Ayuntamiento el que no debería haber ofertado el mismo espacio para la realización de actos de campaña electoral en previsión de las circunstancias que en este momento se producen". En actos de índole similar la JEZ indica que ha permitido su celebración de los mismos "siempre y cuando en la organización de tales eventos ni en las intervenciones que pudieran realizarse se hicieran alusiones a realizaciones o logros de autoridades intervinientes, ni tampoco se induzca, directa o indirectamente, el sentido del voto de los electores". Así y "en aras" de de evitar los posibles perjuicios económicos que pudieran derivarse a personas ajenas al proceso electoral de no permitirse la celebración del llamado "mercado hawaiano", la junta resuelve que se realice el mercadillo sin que la alcaldesa vaya a inaugurarlo ni realice intervenciones. La JEZ recuerda al municipio y al PP que esta situación no se hubiera dado si no se hubiera ofertado el parque para el acto electoral cuando iba a estar ocupado por otro acto.