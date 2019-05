Torrevieja aprueba una inversión de 256.000 euros para ampliar el cementerio

La cabeza de los 25 representantes municipales en el pleno de Torrevieja no estaba en la tercera planta del Ayuntamiento, que acoge estas sesiones. Está en lo que queda de campaña hasta el domingo. Algo que se notó ayer porque gobierno y oposición «coincidieron» en agrupar en un solo debate la aprobación de seis modificaciones de crédito. Y lo que en otra situación ordinaria hubiera sido un diálogo de sordos de horas se resolvió en media.

El pleno extraordinario aprobó modificaciones sobre el presupuesto prorrogado de 2018 por valor de 1,6 millones. El portavoz del PP, Eduardo Dolón, dijo que hay una resolución judicial que anula esas cuentas -luego el PP se abstuvo- y que no iba a convertir la sesión en un debate electoral. El edil de Los Verdes, José Hurtado, aclaró que el fallo que los anula está recurrido y que esa suspensión no está vigente sobre los prorrogados. Entre las modificaciones figuran las que servirán para la construcción de nuevos nichos para el cementerio municipal (256.662 euros); la destinada a la adquisición de dos vehículos adaptados a situaciones de emergencia (80.000 euros); la adquisición de 23 vehículos eléctricos para renovar la flota municipal por 436.538 euros; el pago de intereses de demora por una condena judicial por 901.057 euros; o la modificación de las partidas destinadas al pago de gratificaciones por servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada habitual, por un importe de 59.472 euros. El pleno, al que no asistió la edil Paqui Parra (Cs) por motivos personales, aprobó la propuesta del edil de Participación, Víctor Ferrández (IU), avanzada por este diario, de solicitar al Gobierno autorizar la consulta popular sobre la playa canina.