"Nuestro código ético es garantía de honestidad"

Madre y mujer trabajadora. Susana Fernández Ortega, de 51 años, ha formado parte activa de diferentes colectivos sociales de Torrevieja desde el nacimiento del 15M, como la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, el Colectivo Feminista de Torrevieja, la Plataforma por las Pensiones Públicas o la Red de Solidaridad Popular "Soledad Díaz". Y ahora ha sido elegida para encabezar el proyecto de Unidas-Esquerra Unida en Confluencia de Torrevieja.

- ¿Qué te impulsó a presentarte como candidata a la Alcaldía de Torrevieja?

Las activistas estamos en los movimientos sociales para reivindicar los derechos de todas y todos en las calles, manifestaciones, concentraciones y asambleas abiertas, pero con esto no es suficiente.

Me he dado cuenta de que para lograr nuestros derechos tenemos que estar en las instituciones. Tenemos que conseguir que de la reivindicación se pase a la legislación porque si no los que van a estar son los representantes de los poderosos y van a legislar para sus intereses, que siempre van en detrimento de la gente.

Por ejemplo, cuando reivindicamos unas pensiones justas conforme a la subida de los precios y el coste de la vida para que nuestros mayores no pierdan poder adquisitivo. Necesitamos personas en las instituciones que se lo crean y luchen para cambiar las leyes; es la única forma de conseguir nuestros derechos porque los que están gobernando han demostrado que solo quieren potenciar las pensiones privadas para que se forren los de siempre a cambio de toda nuestra vida de trabajo y esfuerzo.

Por eso, me presento a la Alcaldía de Torrevieja, para llevar las reivindicaciones de la calle a las instituciones hasta conquistarlas.

- ¿Por qué decidiste iniciarte en política?

El 15 de mayo de 2011 mi hijo me dijo: "Mamá, me voy a la plaza del Ayuntamiento donde hay una manifestación contra los políticos y banqueros por la crisis". Y en aquel momento, un poco por miedo de que no le pasara nada, un poco por compartir su lucha pensé: "Si mi hijo va a luchar por su futuro, yo tengo que luchar con él". Y allí que nos fuimos a la plaza.

Así fue como me inicié, pero más que en política, en el activismo social. Me di cuenta de que la única forma de cambiar las cosas es haciendo política desde el activismo. De hecho, en el 15M conocí a mi compañero de Izquierda Unida, Víctor Ferrández Esteve, y otros compañeros y compañeras que estuvimos luchando en el 15M durante años.

Unos años que recuerdo con mucha fuerza y que me da ilusión para seguir luchando. De hecho, algunas compañeras y compañeros que nos conocimos en el 15M seguimos luchando juntas en los movimientos sociales como la Red de Solidaridad Popular "Soledad Díaz" o "Salvemos Lo Ferrís", y que ahora también han dado el paso de apoyar esta candidatura.

- ¿Qué proyecto defiende Unidas-Esquerra Unida en Confluencia?

Nuestro objetivo es que Torrevieja tenga unos servicios públicos de calidad y recuperar los derechos para las familias y los jóvenes con políticas sociales; unos derechos que las políticas neoliberales de austeridad de PP y PSOE nos han robado para beneficiar a los poderosos.

Y no solo hablamos sino que actuamos, porque desde el activismo en Torrevieja hemos modificado el estatuto de los consumidores de la Comunidad Valenciana, hemos logrado que el Parlamento Europeo incluya nuestras propuestas en las directivas europeas y hemos presentado infinidad de mociones a ayuntamientos y diputaciones provinciales. Todo para mejorar la vida de la gente.

En Unidas-Esquerra Unida en Confluencia nos presentamos a las elecciones para gobernar y con valentía. Por eso, desde que logramos representación en el Ayuntamiento en las elecciones de 2015 a través de Víctor Ferrández hemos participado en el Gobierno local con la finalidad de regenerar una institución mal gestionada durante 28 años de mayorías absolutas del PP, acabando con sus políticas corruptas y de clientelismo en las concejalías que hemos gestionado. Pero, sobre todo, hemos intentado ser la voz de las reivindicaciones de los colectivos sociales activistas como la RSP "Sole Díaz", "Salvemos Lo Ferrís", el Colectivo Feminista de Torrevieja o la Plataforma de Pensionistas. Y, todo, con un solo concejal.

- Respecto al resto de partidos, ¿qué marca la diferencia de Unidas-Esquerra Unida en Confluencia?

Nos diferencian decisiones como la de Víctor Ferrández, renunciando a la segunda legislatura que permite nuestro código ético, dando ejemplo de honestidad cediendo el paso a otras compañeras y compañeros para continuar con el proyecto que plantea nuestra organización para Torrevieja. También nos diferencia que mantenemos nuestros principios de trabajo desde la base.

Todas las compañeras y compañeros de la confluencia saben que tomamos las decisiones importantes en la asamblea abierta, donde analizamos, debatimos y decidimos con total transparencia.

Víctor Ferrández y Susana Fernández

- Cuéntanos más sobre el Código Ético. ¿Es el único partido en Torrevieja que lo tiene?

De momento que yo sepa nadie más ha presentado un código ético, y ya adelanto que nadie va a presentar uno tan detallado. Hace cuatro años alguna formación tenía uno, pero con muchas vaguedades y generalidades interpretables. Nosotras hemos presentado un Código Ético que desarrolla al detalle muchísimas cuestiones.

Pero es que, además, las y los candidatos hemos firmado públicamente un documento de renuncia sin fecha por si incumplimos este Código Ético. Por ello, la ciudadanía debe saber que nuestro Código Ético es garantía de honestidad, y la prueba está en que durante este mandato lo hemos cumplido íntegramente, empezando por nuestros compañeros Víctor Ferrández y Fran Carrasco. La gente no tiene más que entrar en nuestra página web para comprobarlo.

A modo de resumen: limitamos los salarios de los cargos públicos a un máximo de 1.800 € mensuales; limitamos las legislaturas para los cargos públicos a dos; publicamos los ingresos y el patrimonio de los cargos públicos antes, después y durante la legislatura; prohibición de acumulación de cargos y sueldos y de las puertas giratorias; limitamos los asesores políticos a la mitad y se contratarán mediante una convocatoria pública; no se aceptarán tránsfugas; y dimisión de nuestros cargos ante imputaciones por corrupción u otros delitos graves.

Por último, decir que hemos hecho algunos cambios del Código Ético de 2015 a 2019, sobre todo a la adaptación de que nuestra asamblea ya no es solo de IU sino que es de confluencia y por tanto hay cargos públicos que pueden ser elegidos de otras organizaciones que forman parte de esta confluencia.

Además, hemos aprendido de estos cuatro años en el Gobierno y nos hemos dado cuenta de que hace cuatro años nuestro Código Ético lo aprobamos para obligarnos a nosotras mismas, pero ahora hemos incluido que algunos de estos puntos también se los exigiremos a otros partidos si quieren llevar a acuerdos con nosotros. Será nuestra primera línea roja.

- ¿Qué nos puedes contar de las personas que integran la candidatura de Unidas-Esquerra Unida en Confluencia?

Nuestra candidatura está repleta de activistas de diversos colectivos antidesahucios, feministas, ecologistas, sindicales, antifascistas, musicales, culturales o republicanos, entre otros.

Por poneros algún ejemplo, en el nº 2 está Vitorio Fuggini López, un joven de 26 años estudiante de Ciencias Políticas que en su momento fue uno de los fundadores de Podemos en nuestro municipio y actualmente milita en Federación Republicanos.

En el nº3 encontramos a Belén Tárraga Cantos, madre y mujer emprendedora muy ligada a movimientos sociales como el Colectivo Feminista de Torrevieja. En el nº 4 y nº 6 tenemos a Manuela Soriano Prieto y Violeta Fernández del Ángel, madres trabajadoras activistas de la Red de Solidaridad Popular "Soledad Díaz". O en el n º5 a Pablo Ruiz Atienza, un joven Torrevejense creador de la asociación cultural "La Vara".

También quiero destacar que esta candidatura está compuesta por más personas independientes que pertenecen a diferentes colectivos y organizaciones sociales que a partidos políticos, en total 18 de los 32, mientras que de los 10 primeros 6 no militan en EUPV, lo que demuestra que este es un proyecto plural, amplio y con gran apoyo social.

Además de ser una lista cremallera con un 50% de mujeres, de las 5 primeras 3 son mujeres y somos la única candidatura progresista encabezada por una mujer, lo que demuestra la vocación feminista de este proyecto.

- ¿Cuáles son las propuestas más destacadas de tu partido?

Lo primero, decir que tenemos dos programas, uno más amplio que tiene una visión a más de cuatro años vista y uno de "mínimos", que es el acuerdo al que hemos llegado todas las activistas y organizaciones políticas y sociales de la confluencia para presentarnos juntas. Si gobernamos, cumpliremos en los primeros cuatro años o no volveremos a presentarnos en confluencia. Creemos que no hay mayor contrato social que éste.

Como propuestas concretas, por ejemplo, creemos que la mejor forma de generar bienestar social es crear empleo. Por eso, además de seguir aumentando la inversión actual en contrataciones directas, crearemos una Bolsa de Empleo Municipal transparente, pública y democrática o la apuesta en marcha de la Banca Pública Municipal, de financiación pública y a tipo de interés cero. Y trabajemos por la municipalización de servicios básicos para una gestión directa, sobre todo la basura y el transporte, con el fin de que los millonarios beneficios empresariales de la gestión privada sean reinvertidos en mejorar el servicio que se da al ciudadano y en crear más empleo.

En vivienda, la creación de un Parque Municipal de Vivienda Pública en Alquiler Social, con una inversión mínima de 300.000 euros anuales para la adquisición de viviendas para los sectores de población que lo necesiten, y garantizaremos los suministros básicos de luz y agua a familias con pocos ingresos y en exclusión social.

En el área de mujer, crearemos la Concejalía de la Mujer con personal específico y dotación presupuestaria suficiente para realizar políticas específicas dirigidas a mujeres en todas las áreas del Ayuntamiento.

En comercio, destaca la puesta en marcha del Centro Comercial Urbano Abierto con medias como la Tarjeta del Consumidor, la reordenación del tráfico y la peatonalización selectiva. Queremos apostar por un servicio integral al turista desde que sale de casa hasta que vuelve, con todo lo que necesitan para que estén a gusto. También consolidaremos Torrevieja "Pet Friendly" como destino turístico de referencia.

El medioambiente será nuestra prioridad, con la protección efectiva del paraje de "Lo Ferrís" frente a la especulación; expropiaremos los terrenos y ejecutaremos un proyecto integral para la regeneración del ecosistema.

En juventud, nos comprometemos a construir la Casa de la Juventud y a crear el Consejo de la Juventud para que tengan voz y voto en nuestras políticas de juventud. En participación ciudadana pondremos en marcha una herramienta online para hacer presupuestos participativos y consultas populares.

Y en infraestructuras, aunque nos comprometemos con varias como el colegio Amanecer, la residencia de discapacitados o la comisaría de Policía Nacional, destaca el desdoble de la N-332 por la importancia que tiene sobre el desarrollo del municipio.

Vamos a pelear hasta el final para que el PP y el PSOE no sigan haciendo política partidista con una infraestructura que necesitamos con urgencia.

- Y por último, ¿qué le dirías a los torrevejenses para que depositen su confianza en Unidas-Esquerra Unida en Confluencia el 26 de mayo?

Les diría que nuestro proyecto no destaca por ser la referencia de Unidas Podemos Izquierda Unida sino porque que ha sido conformado y aprobado de manera democrática en nuestra asamblea de confluencia. Porque lo más importante no es quién la va a representar sino el proyecto colectivo de transformación social que comenzamos hace varios años, allá por el 15M, desde los movimientos sociales activistas para conquistar las instituciones.

Durante estos cuatro años hemos demostrado que somos capaces de llevar las reivindicaciones de la calle a las instituciones hasta conquistarlas y de hacerlo desde la ética, la transparencia y la toma democrática de decisiones.

Nos presentamos para que la gente gobierne y acabar con el clientelismo y la corrupción. Por eso necesitamos ser muchas más, para continuar llevando a cabo nuestras propuestas. Somos la única garantía para gestionar con valentía y honestidad frente a la sombra del siglo pasado que representa las tres extremas derechas.

Les diría que se unan a nuestra propuesta para hacer de Torrevieja una ciudad amable, igualitaria, de respeto al medio ambiente, donde no existan desigualdades y la historia la escriba la gente. Porque unidas podemos seguir adelante.