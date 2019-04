Procesiones en miniatura

El Caballero Cubierto, las Mantillas, los nazarenos y hasta la Policía Local. Los escolares de Orihuela han desfilado por las calles de la ciudad y las pedanías de La Matanza y Rincón de Bonanza (estos último lo hicieron el jueves) recreando los desfiles procesionales de Semana Santa en la localidad. Cerca de 2.000 escolares participaron ayer en esas procesiones infantiles que, por primera vez, han contado con un cartel anunciador y se han anunciado en el libro oficial de actos de la Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de Orihuela. Se trata de desfiles que imitan a los de la Semana Santa, declarada de Interés Turístico Internacional, y cuentan con todo lujo de detalles.

Los pequeños costaleros portan tronos en miniatura que imitan al valioso patrimonio que mantiene la capital de la Diócesis y son cada vez más las familias que se echan a la calle en Viernes de Dolores para arropar a los protagonistas, que dan el pistoletazo de salida a la Semana Santa de Orihuela.

Los estudiantes del colegio Nuestra Señora del Carmen fueron los primeros en realizar su estación de penitencia. En total, más de 600 alumnos acompañados de profesores con un desfile que comenzó en el centro escolar y terminó en la Iglesia del Carmen. Fueron desfilando los tronos, con muñecos como imágenes, que reproducen El Lavatorio, la Samaritana, La Santa Cena, Los Azotes, la Virgen del Consuelo, la Oración en el Huerto y Nuestro Padre Jesús. Los alumnos, de entre 3 y 16 años, recorrieron parte del casco histórico de Orihuela portando las imágenes y acompañados por diversas bandas de música, de tambores y cornetas para recrear en su procesión la pasión y muerte de Jesucristo. No faltaron los tambores, ni la saeta cantada desde un balcón del Ayuntamiento. El momento más emotivo fue el del encuentro entre Nuestro Padre Jesús y Nuestra Señora del Consuelo en la plaza del Carmen, antes de finalizar el desfile en el interior de la iglesia del Carmen.

Poco después le tocó el turno a los escolares del Colegio Diocesano Santo Domingo. Son los alumnos de Infantil los que realizan el desfile por el interior del histórico edificio y también por el exterior. En este caso, los trajes se elaboran con materiales como bolsas, papeles de colores o cartulinas, y la procesión cuenta con estandartes, cirios y una gran variedad de tronos e imágenes, todas en miniatura. Su procesión se organiza cada año en torno al «Proyecto Nazareno», que está inmerso en la asignatura de Religión Católica donde los alumnos aprenden y trabajan la cultura y la fe de manera activa y significativa.



Protagonistas

Los protagonistas han sido los estudiantes y maestras de Educación Infantil, aunque todo el colegio ha prestado su ayuda y colaboración. El desfile se realizó por el interior del histórico edificio y también en el exterior, donde se concentraron decenas de padres, madres y familiares para ver el acto.

Lo más sorprendente y característico de esta procesión es la sencillez de los materiales que se utilizan para la elaboración de todos los elementos como cartulinas, bolsas y papeles de diversos colores y texturas, cola escolar... todo tipo de materiales que encuentran en las clases. Desde el comienzo de esta tradición se ha ido aumentando el número de tronos, estandartes, cirios, personajes representativos de la Semana Santa como son el Caballero Cubierto, la corporación municipal, nazarenos, pretorianos, guardias, pebeteros, mayordomos, armaos, mantillas o músicos. Por no faltar, no lo hacen ni los policías locales que abren en moto las comitivas procesionales, también representados en este particular desfile al que no le falta detalle. Al acto asistió el alcalde, Emilio Bascuñana, así como varios ediles del equipo de gobierno y de la Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de la Semana Santa, con su presidente José Sáez a la cabeza.

Los últimos en desfilar ayer fueron los escolares del Colegio Oratorio Festivo, que protagoniza la procesión de estudiantes más antigua que se celebra en Orihuela.

En este caso la imaginaria religiosa que se porta es real aunque a pequeña escala, y el pasacalles transcurre de forma sobria y elegante. Todos saben cuál es su papel y lo representan a la perfección en este desfile. También salieron a representar la Semana Santa los estudiantes del colegio rural agrupado Azahar de La Matanza. La programación de Semana Santa continúa esta noche a las 23 horas con el traslado del Cristo del Calvario y el tradicional Canto de la Pasión.



El Ayuntamiento gana la batalla a la Junta por El Nazareno

La figura de bronce de 2,5 metros se instalará esta tarde en la plaza de la Merced, como quería el Consistorio

La estatua del Nazareno encargada por la Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de la Semana Santa de Orihuela se instalará finalmente en la plaza de la Merced, frente al Museo de la Semana Santa. Será esta tarde a las 18 horas cuando tenga lugar el descubrimiento de esta figura representativa de la Semana Santa de Orihuela realizada en bronce y con 2,5 metros de altura y que ha sufragado la Diputación con 19.000 euros de subvención. En el acto se pondrá una voz en off como si fuera el Nazareno de bronce quien hablara.

El lugar elegido es el que quería desde un principio el Ayuntamiento, pero al que se oponía la Junta Mayor que estableció otras dos ubicaciones posibles, la plaza Teniente Linares -cerca del Museo de Semana Santa y junto a la Tourist Info de Orihuela- y la zona que más les gustaba, la plaza del Salvador, junto a la catedral, y en una esquina opuesta a la estatua que representa al Caballero Cubierto, la otra imagen simbólica de la Semana Santa oriolana. Esta plaza está dentro del BIC y por tanto desde el Ayuntamiento explicaron que se necesitaba una serie de permisos para instalarlo.

La imponente estatua de bronce representa a un nazareno con doble capa y capuchón, el más representativo de Orihuela, realizada por el oriolano J. Manuel Zambrana en un taller de Alcoy. El presidente de la Junta Mayor, José Sáez, señaló ayer que «es donde nos han dejado» en referencia a que el lugar le sigue pareciendo que no es el más adecuado y que le resta visibilidad.