Un colegio que lleva 9 años en barracones se incendia y deja a casi 300 niños sin clase

El Ayuntamiento habilitará el lunes dos edificios municipales para reanudar la actividad docente.

Ocurrió de madrugada. Un incendio se originó en el interior del CEIP Dama de Guardamar, quemando varias estancias de este centro educativo de Guardamar del Segura que está formado por aulas prefabricadas en su totalidad, donde estudian 287 alumnos de Infantil y Primaria, con edades comprendidas entre 3 y 11 años, y que ayer se quedaron sin clase.

El fuego, que podría haberse producido por un fallo eléctrico tras las primeras inspecciones realizadas, se detectó pasadas las dos de la madrugada de ayer. Enseguida, un dispositivo de 13 bomberos, entre el sargento de Orihuela y dos cabos, más el vehículo de primera salida de Almoradí y el de Torrevieja, con su nodriza, trabajaron durante dos horas para sofocar las llamas, que calcinaron el despacho de dirección y destruyeron varias zonas del colegio, como la entrada y pasillos colindantes, y además provocaron daños material importantes.

La directora de este colegio, Trina Martínez, lamentaba profundamente este suceso que «ha quemado nueve años de trabajo, porque se ha perdido todo. Me enteré del incendio esta mañana sobre las 6.30 horas y no daba crédito a lo ocurrido», expresó ayer en la puerta de este centro ubicado en la calle Pablo Neruda de Guardamar, ante la presencia del profesorado, un equipo humano compuesto por 21 maestros y maestras que no daban crédito a la situación que se encontraron en su lugar de trabajo.

El alcalde de la localidad, José Luis Sáez, aseguró sobre el incendio que «no fue provocado y que la Policía Judicial de Valencia estaba llevando la investigación». Desde el Ayuntamiento se trabajó con agilidad en la mañana de ayer para que los alumnos pudieran retomar las clases con normalidad lo antes posible. Para ello, se han habilitado dos espacios municipales, la Escuela de Música, para Infantil y cuarto, quinto y sexto de Primaria, y Casa de Cultura, para los cursos primero, segundo y tercero de Primaria.

Serán en estos dos edificios donde los escolares del Dama de Guardamar tendrán sus clases desde el próximo lunes 15 hasta el miércoles 17, jornada en la que tomarán las vacaciones de Semana Santa. Todavía está por determinar si para después de este paréntesis vacacional las aulas estarán listas para recibir a profesores y alumnos.

El horario será de 9 a 14 horas, el transporte escolar dejará a los alumnos en la parada habitual del colegio y no habrá servicio de comedor ni de madrugadores, según informaron fuentes municipales, quienes indicaron que «estas medidas han sido consensuadas por la dirección del centro, Consellería y Ayuntamiento».



Aulas prefabricadas

Casi una década lleva este colegio de Guardamar desarrollando la actividad educativa en «barracones» y la realidad de un nuevo Dama de Guardamar se hace esperar. El Gobierno local anunció poco después de iniciar su mandato el cambio que tendría este centro educativo del municipio, augurando que abriría sus puertas en el curso 2018/2019.

En agosto de 2018, la concejal de Educación, Pilar Gay, explicó que «el colegio era la mayor de nuestras peticiones y lo que más trabajo nos ha llevado durante esta legislatura», añadiendo que el proyecto básico estaba ya en el Ayuntamiento, «sabemos que en Consellería están elaborando el proyecto de ejecución, que es el que sirve de base en la licitación de las obras, y estamos pendientes de este acto administrativo que, a día de hoy, no se ha producido pero que está próximo a resolverse», indicó la edil. Hace unos días que el alcalde habló de que el colegio se encontraba en la fase redacción del proyecto de ejecución y que «espero que en breve sea una realidad la licitación. Además, el colegio aparece aprobado en los presupuestos 2019 aprobados por la Generalitat». El nuevo edificio que se pretende construir en una parcela del Sup-7 dará cobertura educativa a un número mayor de plazas a las ofertadas actualmente, dispondrá de dos líneas y un comedor para 360 niños y niñas, en un espacio de 13.000 metros cuadrados.