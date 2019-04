Acude a una de las diez mejores procesiones de España en la Semana Santa de Orihuela

Viajar hasta Orihuela en los próximos días supone adentrarse en su historia, devociones y ser testigos de un museo al aire libre itinerante. La solemnidad con la que los pasos recorren las calles de la ciudad, la devoción de las cofradías y hermandades, y sobre todo la espectacularidad de las tallas que procesionan, sitúan a Orihuela en el epicentro de la Semana Santa provincial, nacional e internacional. Gracias a todos estos elementos que componen y dibujan la Semana Santa oriolana, en 2010 obtuvo el reconocimiento de Interés Turístico Internacional.

Además de la atracción que pueda suponer a la ciudad motivada por la devoción y fervor religioso hay también otros elementos que centran todas las miradas. Las tallas de Francisco Salzillo, como el lavatorio (1758), San Pedro Arrepentido (1759) y el Pretorio y casa de Pilato (1777) van más allá de la devoción, al dotar las procesiones de un incalculable valor artístico y escultórico.

No solo el conjunto de la Semana Santa tiene un reconocimiento, sino que de forma particular, la procesión de Jueves Santo es catalogada como una de las diez mejores de España. A oscuras, en riguroso silencio, roto por el golpe seco de un timbal, una bocina sorda y el Canto de la Pasión, dotan a este día de enorme solemnidad y espectacularidad.

Mañana, Domingo de Ramos, es la primera jornada de una Semana Santa repleta de actos, y cuenta con el mayor número de procesiones en un día. Por la mañana, la procesión de las Palmas, por la tarde, la procesión de las Mantillas y por la noche, recorrerán las principales calles de la ciudad.

La procesión de Viernes Santo es una de las citas imprescindibles. Por las miles de personas que atrae, por la participación de más de treinta tronos que participan y por el significado religioso que la sustenta a lo largo de todo el recorrido y al finalizar.

Es en ese momento cuando a las puertas del Ayuntamiento, bajo el canto de la «La Anunciación de la Jota» y escoltado por la Centuria Romana llega el patrón popular de Orihuela, Nuestro Padre Jesús Nazareno. Los fieles, que rebosan las calles aledañas al consistorio, despedirán al patrón hasta el primer Viernes de Cuaresma del próximo año.

El Caballero Cubierto y La Diablesa

Además de la espectacularidad de las procesiones, la Semana Santa oriolana también cuenta con elementos, personajes y tronos únicos, que contribuyen más si cabe a su singularidad y exclusividad.

Uno de ellos es el Caballero Cubierto. Su figura se remonta al año 1687 y es el encargado de abrir la procesión del Santo Entierro portando una enseña de terciopelo negro con el lema de la ciudad y ataviado con chistera y un traje de frac. Este año recae en Miguel Ángel Morcillo Ródenas.

Pero si hay un elemento que marca la diferencia es la participación del trono más antiguo de la ciudad. Data de 1696, obra del escultor fray Nicolás de Bussy. Su nombre oficial es El Triunfo de la Cruz o La Cruz de los Labradores pero popularmente se le conoce como La Diablesa. Se trata de un conjunto escultórico que representa el triunfo de la cruz sobre el pecado y la muerte.

Compuesta por una cruz, una esfera y unos ángeles, marca la diferencia la presencia, en la parte inferior, de un esqueleto y una diablesa. Este es el motivo por el que no puede entrar al templo a lo largo de la procesión.





PROGRAMA DE ACTOS

DOMINGO DE RAMOS

PROCESIÓN DE LAS PALMAS

— Hora de salida: 11.00 horas desde la Iglesia Parroquial de las Santas Justa y Rufina.

— Recorrido: C/ López Pozas, C/ Mayor, Plaza del Salvador, Santa Iglesia Catedral.

PROCESIÓN DE LAS MANTILLAS

— Hora de salida: 18.45 horas. Desde Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol.

— Recorrido: C/ Francisco Die, C/ Santa Justa, C/ López Pozas, Puente de Poniente, Plaza de Cubero, Plaza Nueva, C/ San Pascual, C/ Calderón de la Barca, C/ Loazes, C/ Alfonso XIII, Plaza Teniente Linares, C/ Mayor, C/ López Pozas, C/ Santa Justa, C/ Francisco Die, C/ Santiago, Santuario de Nuestra Señora de Monserrate.

PROCESIÓN DE LA COFRADÍA DE LA FLAGELACIÓN «AZOTES» Y LA HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE ZALAMEA Y MARÍA SANTÍSIMA DEL CONSUELO

— Hora de salida: 22.15 horas. Desde Iglesia-Museo Nuestra Señora de la Merced

— Recorrido: Paseo Calvo Sotelo, C/ Ballesteros Villanueva, C/ Alfonso XIII, C/ Loazes, C/ Calderón de la Barca, C/ San Pascual, Plaza Nueva, Plaza Cubero, Puente Poniente, C/ López Pozas, C/ Santa Justa, C/ Francisco Die, C/ Santiago, Santuario de Nuestra Señora de Monserrate.

LUNES SANTO

PROCESIÓN DE LA COFRADÍA DE «LA SAMARITANA» Y LA PONTIFICA. REAL E ILUSTRE HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS EN EL PASO DE «EL PRENDIMIENTO»

— Hora de salida: 22.00 horas. Desde Iglesia-Museo Nuestra Señora de la Merced

— Recorrido: Paseo Calvo Sotelo, C/ Ballesteros Villanueva, C/ Alfonso XIII, C/ Loazes, C/ Calderón de la Barca, C/ San Pascual, Plaza Nueva, Plaza Cubero, Puente Poniente, C/ López Pozas, C/ Santa Justa, C/ Francisco Die, C/ Santiago, Santuario de Nuestra Señora de Monserrate.

MARTES SANTO

PROCESIÓN DE LA COFRADÍA DEL PERDÓN Y LA COFRADÍA «ECCE-HOMO»

— Hora de salida: 22.00 horas. Desde la Iglesia-Museo Nuestra Señora de la Merced.

— Recorrido: Paseo Calvo Sotelo, C/ Ballesteros Villanueva, C/ Alfonso XIII, C/ Loazes, C/ Calderón de la Barca, C/ San Pascual, Plaza Nueva, Plaza Cubero, Puente Poniente, C/ López Pozas, C/ Santa Justa, C/ Francisco Die, C/ Santiago, Santuario de Nuestra Señora de Monserrate.

MIÉRCOLES SANTO

PROCESIÓN DE LA ORDEN FRANCISCANA SEGLAR Y MUY ILUSTRE MAYORDOMÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO

— Hora de salida: 18.30 horas. Desde Iglesia de Santa Ana (Convento de los Padres Franciscanos)

— Recorrido: Avenida de la Constitución, Plaza Capuchinos, C/ Capuchinos, Santuario de Nuestra Señora de Monserrate.

PROCESIÓN DE LA COFRADÍA DE LA SAGRADA INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTÍA «SANTA CENA» Y NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES Y LA REAL ARCHICOFRADÍA Y MAYORDOMÍA DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR Y REAL COFRADÍA DE «EL LAVATORIO»

— Hora de salida: 22 horas. Desde Iglesia-Museo Nuestra Señora de la Merced

— Recorrido: Paseo Calvo Sotelo, C/ Ballesteros Villanueva, C/ Alfonso XIII, C/ Loazes, C/ Calderón de la Barca, C/ San Pascual, Plaza Nueva, Plaza Cubero, Puente Poniente, C/ López Pozas, C/ Santa Justa, C/ Francisco Die, C/ Santiago, Santuario de Nuestra Señora de Monserrate.

JUEVES SANTO

PROCESIÓN DE LA HERMANDAD DEL SILENCIO

— Hora de salida: 23.00 horas. Desde Iglesia de Santiago.

— Recorrido: C/ Hospital, C/ Marqués de Arneva, C/ Santa Justa, C/ López Pozas, C/ Mayor, Plaza Teniente Linares, C/ Soleres, C/ Santa Lucía, Paseo Calvo Sotelo, C/ Ballesteros Villanueva, C/ Alfonso XIII, C/ Loazes, C/ Calderón de la Barca, C/ San Pascual, Plaza Nueva, Plaza Cubero, Puente Poniente, C/ López Pozas, C/ Santa Justa, C/ Francisco Die, Real, Insigne y Majestuosa Iglesia de Santiago.

VIERNES SANTO

PROCESIÓN DE LA HERMANDAD PENITENCIAL DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA BUENA MUERTE

— Hora de salida: 02.00 horas. Desde la Universidad de Santo Domingo (La procesión comienza en el interior de los claustros de la universidad histórica –parte de procesión cerrada al público)

— Recorrido: C/ Adolfo Clavarana, Paseo Calvo Sotelo, C/ Alfonso XIII, Plaza Marqués de Rafal (Estación de Penitencia), Plaza Teniente Linares, C/ Mayor, Puente de Poniente, C/ Río, Plaza Salesas, C/ Santa Justa, C/ Doctor Sarget, Plaza Santa Lucía, C/ Adolfo Clavarana, Iglesia Santo Domingo.

PROCESIÓN GENERAL, ORGANIZADA POR LA JUNTA MAYOR DE COFRADÍAS, HERMANDADES Y MAYORDOMÍAS. EN ELLA PARTICIPAN TODOS LOS PASOS QUE YA HAN DESFILADO A LO LARGO DE LA SEMANA (A EXCEPCIÓN DE LOS DE LA HERMANDAD DEL SILENCIO Y DEL CRISTO DE LA BUENA MUERTE)

— Hora de salida: 18.30 horas. Desde Santuario de Nuestra Señora de Monserrate.

— Recorrido: C/ Hospital, C/ Marqués de Arneva, C/ Santa Justa, C/ López Pozas, Puente de Poniente, Plaza Cubero, Plaza Nueva, C/ Almunia, C/ San Agustín, Avenida de España, C/ Calderón de la Barca, C/ Loazes, C/ Alfonso XIII, C/ Ballesteros Villanueva, Iglesia-Museo Nuestra Señora de la Merced.

SÁBADO SANTO

PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO DE CRISTO

— Hora de salida: 19.00 horas. Desde Iglesia Parroquial de las Santas Justa y Rufina.

— Recorrido: C/ López Pozas, C/ Mayor, interior de la Santa Iglesia Catedral (Es en el presbiterio donde espera el Señor Obispo de la Diócesis para incorporarse a la misma), C/ Doctor Sarget, Pasaje Emilio Bregante, C/ Alfonso XIII, C/ Loazes, C/ Calderón de la Barca, C/ San Pascual, Plaza Nueva, Plaza Cubero, C/ Mayor, Santa Iglesia Catedral.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

PROCESIÓN DE LA HERMANDAD DE LA RESURRECCIÓN. ENCUENTRO DEL SALVADOR RESUCITADO Y LA VIRGEN DOLOROSA

— Hora de salida: 00.30 horas. Desde Iglesia Parroquial de las Santas Justa y Rufina.

— Recorrido: C/ López Pozas, Puente de Poniente, Plaza Cubero, C/ San Agustín, C/ Almunia, Plaza Nueva (Santo Encuentro), Plaza Cubero, Puente Poniente, C/ López Pozas, Iglesia Parroquial de las Santas Justa y Rufina.