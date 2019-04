Los trabajadores de las basuras de Orihuela desconvocan la huelga indefinida tras alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento

Los trabajadores de limpieza viaria y recogida de basuras de Orihuela no irán finalmente a la huelga prevista desde este miércoles. Los sindicatos han alcanzado un acuerdo esta tarde con los responsables municipales de este servicio y de Recursos Humanos después de que, horas antes, los trabajadores decidieran en asamblea secundar los paros y no aceptar el preacuerdo alcanzado el pasado viernes. A la asamblea habían acudido medio centenar de los 150 trabajadores del servicio y 35 habían votado que sí a mantener la convocatoria de huelga indefinida.

A lo largo de la tarde ha tenido lugar en el Ayuntamiento la reunión con los representantes de los sindicatos a la que han asistido los concejales de Recursos Humanos, Rafael Almagro, y el edil de Limpieza Viaria y RSU, Dámaso Aparicio, mientras que el alcalde, Emilio Bascuñana, se ha incorporado al final de la misma. Tras aclarar algunos de los aspectos que no tenían claros los empleados, como la paralización de las obras en la campa de Orihuela para su mejora y la inclusión de algunas mejoras económicas en el caso de las horas extra, así como de las vacaciones a disfrutar por los trabajadores -que serán en verano como planteaban, de junio a septiembre, y no como hasta ahora que no podían elegir-, los sindicatos han decidido desconvocar la huelga indefinida. Al final de la reunión todas las partes han firmado un documento en el que el Ayuntamiento se compromete a llevar a cabo las mejoras en las condiciones de trabajo.

Bascuñana ha felicitado a las partes implicadas por el acuerdo alcanzado y por "la buena disposición durante estas semanas de negociaciones y por haber cumplido con el encargo que les hice para que consiguieran alcanzar un acuerdo que beneficiara tanto a los trabajadores, como a los oriolanos, y este conflicto quedara resuelto". De esta manera, también agradeció a los trabajadores "la consideración y la comprensión con los procedimientos y los trámites que estamos realizando y con los que poco a poco estamos mejorando el servicio".

En este sentido el regidor oriolano aseguró que "los trabajadores saben que el servicio está mejorando mucho y que hemos hecho un gran esfuerzo por cubrir las necesidades que tienen desde que se rescató en 2012". El primer edil explicó que "cuando llegamos al gobierno no había ni presupuesto para invertir, ni posibilidad de reforzar la plantilla, por lo que nos ha costado tiempo poner la maquinaria administrativa en marcha para poder dotar al servicio de los medios necesarios". Y es que el alcalde recordó que "muchas de las demandas planteadas son consecuencia de falta de inversión que arrastra el servicio desde su rescate en 2012", por lo que a lo largo de esta legislatura "hemos trabajado para reforzar la plantilla, hemos creado una nueva bolsa de chóferes, se han realizado varias jubilaciones anticipadas, y se ha ampliado la jornada a una veintena de trabajadores pasando del 25% al 90%, y los pagos tanto de los servicios ordinarios y extraordinarios están al día". Además, el centro de trabajo ya está ejecutado y se ha adjudicado recientemente la adquisición de cuatro camiones por valor de 900.000 euros, además de una hidrolimpiadora para la costa, contenedores y papeleras. También se está realizando la adecuación de la campa situada en el Polígono Industrial y el arrendamiento de un local para los peones de Limpieza Viaria del casco.

Bascuñana finalizó manifestando que "hoy comenzamos una nueva etapa con la tranquilidad de saber que el servicio va a seguir mejorando progresivamente y tanto los trabajadores como los oriolanos confían en el trabajo que estamos realizando desde este equipo de gobierno".