Orihuela se publicita como Patrimonio de la Humanidad sin serlo

Orihuela tiene un enorme patrimonio cultural e histórico (de los mejores de España) que bien podría merecer ser ciudad Patrimonio de la Humanidad, aunque no todos sus bienes se conservan en el estado que deberían y, por ello, de momento, los intentos para que la Unesco ponga a la ciudad entre las privilegiadas del mundo con esa distinción no han fructificado. Sin embargo, el municipio se ha adelantado a tal acontecimiento y ya se publicita como Patrimonio Mundial en los nuevos carteles colocados por el Ministerio de Fomento recientemente en la autovía A-7 que indican la salida a la ciudad sobre fondo marrón y acompañado con un pictograma de los elementos representativos de la identidad de la ciudad y la indicación «Orihuela, conjunto histórico»; pero, además, aparece un símbolo que muchos habrán confundido con el de centro de ciudad y que, en realidad, es el logotipo de la Unesco para distinguir a sitios específicos que han recibido la distinción de Patrimonio de la Humanidad.

Según el Sistema de Señalización Turística Homologada (SISTHO) de la Red de Carreteras del Estado del Ministerio de Fomento y del Ministerio de Industria y Turismo (cuya última modificación es de noviembre de 2014) este logotipo solo puede aparecer en la cartelería donde «el destino o recurso sea un bien declarado por la Unesco como Patrimonio Mundial». Y Orihuela no lo es. Ese logotipo incluye las palabras «Patrimonio Mundial» en tres idiomas -español, inglés y francés-, como se puede ver en la imagen que acompaña la información.

Ha sido la empresa Diseño Creativo la encargada de elaborar el pictograma que distingue las entradas a la localidad, con elementos representativos de la identidad de Orihuela como su casco histórico con la clásica vista de la ciudad con el río Segura, la torre de la catedral, el seminario o la Cruz de la Muela, instaladas en la salida 545 de la A-7. Las siguientes serán las de la N-340.

El edil de Patrimonio, Rafael Almagro, asegura que también le llamó la atención la inclusión del logotipo del Patrimonio Mundial «pero consulté a la empresa que ha diseñado los carteles y me dijeron que así correspondía y que Carreteras no había puesto impedimento». Cuestionado sobre la normativa SISTHO indicó que «hay muchas normativas y puede ser que haya otra que diga que sí se puede poner a Orihuela aunque no sea Patrimonio de la Humanidad». Y quiso remarcar que «hemos trabajado para que la identidad fuese propia y si al final ese logotipo es un error se pondrá una pegatina del mismo color del cartel y ya está, pero eso está por ver y de todos modos es algo ajeno al Ayuntamiento», concluyó.