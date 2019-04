Torrevieja convoca las ayudas a ONGs de 2018 con medio año de retraso

El Ayuntamiento de Torrevieja publicó ayer oficialmente la convocatoria de ayudas para asociaciones sin ánimo de lucro para el ejercicio de 2018. Las entidades tienen 10 días laborables desde el lunes para presentar las solicitudes. Las subvenciones, cuyas bases estarán disponibles para consulta desde el mismo día en la web municipal, son vitales para garantizar la viabilidad de muchos de esos colectivos -de hecho ha estado comprometida en el caso de colectivos como Alimentos Solidarios o Apanee. Las asociaciones pueden obtener hasta 50.000 euros -con un incremento de 5.000 euros con respecto a la anterior convocatoria-. Se han abonado entre enero y marzo en los últimos ejercicios. La estimación que hizo ayer el equipo de gobierno no baja del mes y medio para ese pago.



La concejala de ONGs, Carmen Morate, y el edil de Hacienda, José Hurtado, se encargaron ayer de anunciar esa publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOP). El importe total asciende a 412.647 euros. Las asociaciones de la ciudad ya han sido «debidamente informadas» que pidió que concurra el «mayor número de asociaciones» -en torno a una docena recibió ayudas en 2018-. Morate subrayó que «sacar esto adelante nos ha costado sudor, sangre y lágrimas».



Por su parte, Hurtado desveló, porque no lo había indicado antes de la comparecencia de ayer, que el retraso se ha debido a que faltaba el documento de estabilidad presupuestaria que debía ser emitido desde Conselleria y ese documento no se pudo realizar, a su vez, hasta que el área de Intervención no hubiera terminado la liquidación del presupuesto de 2018. El edil aseguró que «hubo un cambio en la contabilidad del Ayuntamiento y en el sistema informático, con todo lo que ello conlleva, algo que, junto al cambio de criterio por parte del órgano competente en cuanto al pago de facturas por omisión de la función interventora, ha repercutido de manera negativa en el periodo medio de pago del Ayuntamiento».





#Torrevieja convoca (por fin) las bases de ayudas a ONGs de 2018 https://t.co/vfoqmFpQMy — INFORMACIÓN VegaBaja (@inf_vegabaja) 5 de abril de 2019

Por ello, ha explicado Hurtado, «fue necesario elevar a Conselleria una serie de informes justificando que esa situación, en cuanto al periodo medio de pago se refiere, se debe a una causa concreta y se va a revertir. En cuanto recibimos el informe hemos tardado menos de 48 horas en realizar los trámites administrativos que eran competencia del Ayuntamiento», subrayó. «Siempre mantuvimos que aquellos que vendían que no iban a salir adelante las subvenciones de 2018 estaban faltando a la verdad», agregó.