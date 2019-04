Antonio Ballester, en la candidatura de Sueña Torrevieja

Antonio Ballester será miembro de la candidatura de Sueña Torrevieja a las elecciones municipales de mayo. En concreto "el tercer hombre entre los cinco primeros", en palabras del portavoz y candidato a la Alcaldía, Pablo Samper, que presentó a este actor y presentador torrevejense ayer como miembro de la candidatura y en la misma conmparecencia y a preguntas de INFORMACIÓN confirmó que el actual edil Alejandro Blanco se mantendrá como número dos en la lista.



Ballester tiene 44 años, ha realizado estudios de arte dramático en Murcia y ha participado en diferentes compañías de Teatro en Murcia, Sevilla y Madrid. En la actualidad participa en la compañía de Teatro de la Absintia y en la Cueva de Melpómene, donde es uno de los protagonistas del late show de "La Fauna".



El candidato a la alcaldía Pablo Samper dijo ayer "apuesta en su lista electoral por la regeneración, por la renovación y por ciudadanos que quieren a su ciudad, integrados en su tejido social y cultural, y que quieren trabajar para hacer de Torrevieja una ciudad más viva y más moderna".



Samper ha manifestado "su satisfacción por comprobar que cuatro años después, a pesar de las dificultades y las trabas, y de los palos que nos han dado de un lado y otro, seguimos más fuertes que nunca y con un proyecto que sigue creciendo y sumando apoyos".



Samper define a Ballester como "una gran persona, comprometido y con valores, y un torrevejense que quiere a su ciudad y ha demostrado valentía por incorporarse a nuestro partido para tratar de mejorar la ciudad en la que vivimos".



Así mismo afirma que "Antonio Ballester está perfectamente integrado en el tejido social y cultural de Torrevieja, con una preparación extensa en arte dramático e interpretación, y que se ajusta totalmente con lo que Torrevieja necesita: gente que quiera a su ciudad y que de el paso valiente para trabajar desde un partido político como Sueña Torrevieja".



Antonio Ballester mostró su satisfacción y su ilusión por formar parte de la candidatura y afirma que "quiere trabajar para que todo aquel que viva en Torrevieja no tenga que marcharse, y todo aquel que la visite, vuelva a visitarla. Para ello tenemos que presentar una oferta cultural, de ocio y gastronómica a la altura de esta gran ciudad". Añade que "siempre me ha gustado la política, pero en este ocasión he considerado que este era el momento adecuado para dar un paso más e involucrarse en este proyecto ilusionante ya que desde dentro siempre es posible realizar más proyectos".



Sueña Torrevieja cuenta con dos concejales en la Corporación. Se integró en el equipo de gobierno de coalición para luego abandonarlo por desencuentros con el resto de formaciones, en es especial, el alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes).



Ayer la comparecencia se convocó en la terraza Keeper, junto al paseo marítimo. El mismo lugar escogido para presentar hace ahora algo más de cuatro años a un grupo de militantes socialistas que pretendían renovar el PSOE -que impidió las primarias en aquel momento- y que finalmente optaron por configurar una opción independiente.