El surf también existe en Torrevieja

Las playas mediterráneas no son las que mejor se asocian con la práctica del surf. Pero desde hace años los temporales de levante también arrastran a muchos aficionados de este deporte. En Torrevieja no es difícil encontrarlos en el extremo sur de la playa de La Mata, junto a Cabo Cervera o el frente litoral del paseo de Las Rocas. Pero la práctica de este deporte no está contemplada en la ordenanza municipal. Ayer el Ayuntamiento de Torrevieja, con nota de prensa incluida, anunció que va «a estudiar» la modificación de la ordenanza para que existan zonas acotadas o concesionadas por Costas en las playas torrevejenses para la práctica del surf. Y quien dice surf también puede incluir el paddle surf, más accesible y sobre praticable durante buena parte del año. El concejal del área, Javier Manzanares, asegura que el municipio «va a estudiar» la petición y se hizo la foto con un numeroso grupo de surfistas en el acceso al Ayuntamiento de La Mata. Este diario pudo contrastar ayer vienen solicitando este cambio desde principios de este mandato. También varias de las empresas que se dedican a comercializar material. En la ciudad funciona además el Torrevieja Surf Deportivo Ni la modificación de la ordenanza por una parte, ni la concesión de espacios específicos para la práctica del surf u otros deportes náuticos en las playas es fácil. Solo un ejemplo.

El Ayuntamiento de Torrevieja tardó más de un año en modificar una frase de esa misma ordenanza que permitiera habilitar una playa para perros, aunque finalmente logró acotar dos tramos provisionales.

Imagen de la reunión de los deportistas con el concejal de Playas

Sin que esté contemplado en la ordenanza o amparado en una concesión -por ejemplo, como tienen las actividades lúdicas de patinetes o motos de agua- autorizar ese uso pone en peligro además las acreditaciones de bandera azul de las que disfrutan la mayor parte de las playas locales. Esos surfistas mediterráneos tampoco pueden poner sus miradas en Orihuela Costa, donde tampoco viene contemplado este uso e incluso han sido multados por la Policía.