La APA del Amanecer acusa al Ayuntamiento de abandonar el colegio de barracones

Sonia Terrero, presidenta de la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Amanecer, denunció ayer «el estado de riesgo, la desidia y la insalubridad en el que se encuentran nuestros hijos» y acusó al concejal de Educación, José Hurtado «de dejadez de funciones y nefasta gestión». El colectivo de padres anunció ayer en rueda de prensa, junto a Julián Navarro, nuevo presidente de la Federación Provincial de Padres de Alumnos Gabriel Miró, que estudia adoptar medidas «drásticas» en las próximas semanas de movilización para exigir la construcción del centro -uno de los más antiguos en aulas prefabricadas de la Comunidad, levantado en 2004-. La competencia de la construcción es de la Generalitat. La administración autonómica modificó la ubicación del solar inicial y ahora el Ayuntamiento debe urbanizar el definitivo. Terrero mostró su malestar por la respuesta del edil Hurtado a las reclamaciones de la comunidad escolar donde, en su opinión, «acusa presuntamente a los técnicos, al director del centro, a Algeco (la empresa a la que la Generalitat alquila los barracones) y a la Dirección Territorial».

Los padres reclamaban en ese escrito limpieza del centro, «tanto interna como externa», mantenimiento de la jardinería, retranquear un muro para evitar la caída de arena al patio, la reparación de la rampa de acceso y de todo el suelo del patio o la reparación y pintado de los muros del centro.

Los padres indican que conocen que el Ayuntamiento no tiene competencias para la construcción del centro pero sí para abordar todas estas actuaciones. Como ejemplo indicaron que algunas familias «pasaron el puente de San José reparando y pintando» en el patio. «El concejal no sabe y se escucha, como siempre, acusando a todo el que esté a su alrededor». Terrero descalificó al concejal- que ayer no se pronunció ayer tras estas declaraciones- asegurando que «es tan incompetente y mentiroso (sic) que ahora pretende echar la responsabilidad de su nefasta gestión a nuestro director, intentando, aunque no lo va a conseguir, llevar también a la comunidad educativa del Amanecer a un enfrentamiento entre el equipo directivo y el APA. Un director que lleva 13 años luchando por un centro digno para sus alumnos y un claustro de profesores implicados por una enseñanza de calidad».