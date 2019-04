Torrevieja impulsa ahora la protección de las Eras de la Sal como Bien de Interés Cultural

No es fácil de entender pero el principal patrimonio histórico de Torrevieja, el singular conjunto de arqueología industrial de las Eras de la Sal, conocido por albergar actos culturales como el Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía, no cuenta con protección como Bien de Interés Cultural (BIC). El alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón (Los Verdes), lo anunció ayer en un comunicado de prensa. El primer edil dice que ha remitido un escrito al servicio de Urbanismo del Consistorio para que abra el expediente para solicitar al Consell de la Generalitat Valenciana la declaración de todas las fincas que integran el recinto de las «Eras de la Sal» como Bien de Interés Cultural (BIC). En la misma nota, el alcalde dice que ha solicitado al departamento de Patrimonio del Consistorio que facilite con «la mayor celeridad posible» toda la información y documentación que le sea requerida por parte de Urbanismo con motivo de la instrucción del referido expediente. La responsable de Urbanismo y Patrimonio es la primera teniente alcalde, Fanny Serrano (PSOE), a la que no se cita en el comunicado.

La responsable de Urbanismo ha manifestado públicamente en varias ocasiones que la herramienta de protección del patrimonio local más eficaz es la revisión del Plan General (PGOU), cuya redacción está ahora en proceso de adjudicación -con un plazo de ejecución de casi tres años-. La petición del alcalde, que llega a las puertas de las elecciones municipales, exigiría poner en marcha una modificación del actual Plan General que se realizaría en paralelo a la revisión. «El recinto que conocemos como las Eras de la Sal es uno de los espacios arquitectónicos más antiguos de cuantos hay en la ciudad. Las primeras obras datan del año 1777, «por lo que queremos que tenga el sello de calidad que implica esta declaración así como la máxima categoría en cuanto a protección de un conjunto arquitectónico se refiere, como referente cultural que es», dijo Dolón. El alcalde hizo un breve repaso histórico de las Eras de la Sal: «Constituye un conjunto histórico monumental que recoge gran parte de la historia de nuestra ciudad, siendo una de las más auténticas señas de identidad de Torrevieja». En este sentido, señaló que «el conjunto está formado por muelles y embarcaderos que durante finales del siglo XVIII se configuraron como el sistema de acopio, embarque y carga de la sal de la explotación salinera local». El alcalde incidió en que «es un ejemplo de la arquitectura industrial del siglo XVIII en España y su historia está directamente ligada al municipio y al crecimiento de la villa tras aumentar la población alrededor de la industria salinera» y ha recordado que «sus edificaciones se encuentran catalogadas en el Plan General de Ordenación Urbana como elementos monumentales histórico-artísticos».

El primer edil señaló que con el fin de otorgar «a dichas edificaciones una especial protección y conservación, así como promover la difusión de la historia y raíces de nuestra ciudad y sus gentes», ha solicitado a los departamentos correspondientes «que inicien los trámites pertinentes y necesarios para la solicitud de declaración del Conjunto Histórico Monumental de las Eras de la Sal como Bien de Interés Cultural».

El espacio a proteger, junto a la bahía, cuenta con una superficie de unos cinco mil quinientos metros cuadrados, sin contar las antiguas instalaciones del grupo de empresa de la salinera, situadas junto al intercambiador de autobuses. Además del edificio de la administración, cuenta con dos antiguos muelles de embarque y el escenario al aire libre de las Habaneras.

Plan de rehabilitación



Desde 2016 el alcalde ha planteado en varias ocasiones que trabaja para poner en marcha un plan de rehabilitación de este espacio. En septiembre de 2017, el alcalde compareció para anunciar que «desde hace un tiempo» se trabajaba con distintas personas «muy vinculadas a la historia de Torrevieja» y con las que se iba a constituir una comisión técnica que en principio estaría compuesta entre otros por el catedrático de la UA Fernando Vera Rebollo, el historiador Mariano Galant Torregrosa, el ingeniero de Caminos Vicente Esteban Chapapria, «quienes en su día redactaron un Plan Director de las Eras de la Sal». La idea era destinar 100.000 euros a la redacción del proyecto de conservación, algo que está paralizado.



Una catalogación pomposa pero irrelevante en el PGOU desde 1987

Las actuaciones de transformación del recinto se han sucedido con escaso respeto al recinto original

La rimbombante denominación de «conjunto histórico monumental» que aparece en el PGOU de 1987 no le otorga a la Eras de la Sal mucha más protección que el resto de bienes catalogados. Las fichas de este catálogo apenas aportan una información descriptiva, ni tan siquiera recogen la superficie de los inmuebles protegidos, y tampoco se actualizaron a la hora de homologar el PGOU en el año 200o. Eso sí, pasaron de llamarse bienes «protegibles» a protegidos. Nunca se ha planteado el Bien de Interés Cultural (BIC) porque exige unos requisitos que no dan mucho margen al Ayuntamiento para actuar en las Eras de la Sal sin la atadura de respectar su valor patrimonial. Por ejemplo, a mediados de los noventa una gran superficie comercial costeó un tornavoz de hormigón para el Certamen de Habaneras, visible desde toda la bahía de Torrevieja, que rompió con la armonía de todo el conjunto. Más adelante, en el año 2000, en una intervención más acorde con el valor patrimonial de las Eras, se recreó uno de los caballetes de madera usados para embarcar sal y se sustituyó la característica solera de piedra y el murete que da a la bahía. Mientras tanto, la sede original de la salinera, que está en el mismo recinto, se va a acercando poco a poco a la ruina. Las Eras de la Sal es un recinto cedido al Ayuntamiento por Patrimonio del Estado, que era el organismo público propietario de todas las instalaciones.