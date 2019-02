Bascuñana será el candidato del PP de Orihuela si acepta las condiciones

Emilio Bascuñana repetirá al frente de la lista del Partido Popular en Orihuela si acepta las condiciones que la han impuesto, según ha confirmado hoy INFORMACIÓN en fuentes de la dirección del partido, y un día después de que se reuniera la agrupación local en la sede de Plaza Nueva para preparar la campaña a las municipales en un acto al que asistió la número 2 del PPCV, la oriolana Eva Ortiz. Aunque de este asunto del candidato no se habló, sólo de la campaña, la mayoría de los presentes saben que la pelota está ahora en el tejado del actual regidor, al que se le ha exigido un acuerdo para allanarle el camino después de tres años de mucha tensión donde el PP se ha cansado de asegurar que no contaba con él.



¿En qué consiste ese pacto? Esa es una de las cuestiones fundamentales porque, aunque la mayoría pueda pensar que sólo se trataba de poner los nombres en la lista, parece que también hay otras exigencias que las fuentes consultadas por este diario no han querido desvelar. Ahora bien, el PP -tanto el regional como la agrupación local- quieren que Bascuñana se someta a ese acuerdo, que habría pactado ya la dirección regional (que apostaba por otro candidato, entre Pepe Vegara y Francisco Sáez Sironi) con la dirección nacional (que quería a Bascuñaa al frente de la lista) para dar salida al encontronazo cada vez más visible y peligroso que tienen con la elección del candidato en el municipio más importante de la Comunitat Valenciana en el que han gobernado este mandato, el segundo en estos momentos tras recuperar Barcala la Alcaldía de Alicante. Precisamente, la dirección nacional del PP nunca ha entendido la inquina de la dirección regional para echar a uno de los pocos alcaldes en ciudades importantes que tenía en estos momentos.



Dámaso Aparicio, presidente del PP, quiere ser el número 2 en la lista y que se le asegure un puesto como diputado provincial. Y, curiosamente, Bascuñana también aspiraba en este mandato que ahora termina a ser diputado provincial; de hecho, tuvo que convencerle la dirección provincial en 2015 en que se tenía que centrar en la Alcaldía, que no era un plato menor, recordándole cómo acabó algún otro alcalde que compaginó ambos cargos, como Mónica Lorente, quien perdió el control de la gestión municipal. En estos momentos, el diputado por Orihuela es Francisco Sáez Sironi, el hombre de consenso, que ha hecho una buena gestión de su área, Recursos Hídricos, y cuya opinión también habrá que tener en cuenta. En cualquier caso, ser el número 2 para Dámaso podría acercarle a la Alcaldía si, finalmente, la Conselleria de Sanidad termina llevando a Bascuñana al juzgado tras el informe de la Inspección Sanitaria que asegura que estuvo seis años cobrando sin trabajar, algo que él niega, en una etapa en la que compaginó su actividad en la presidencia provincial de Cruz Roja.



Dámaso Aparicio, siendo número 2, podría acabar el mandato de alcalde aunque esto ahora mismo pueda sonar a "cuento de la lechera" porque primero habrá que esperar a ver qué dicen las urnas. Otras fuentes del partido ven mucho más normal que el número 2 sea Sáez Sironi, el hombre de los acuerdos. Nadie ve a Aparicio al frente del Ayuntamiento y menos si es el diputado provincial. Además de contar con el presidente del PP en la lista, pese al evidente enfrentamiento que existe entre ambos (y al que se suma la concejala Begoña Cuartero), Aparicio también quiere imponer otros nombres en puestos de salida. La propia Cuartero o Sofía Álvarez estarían probablemente en ella. Otra cuestión es por qué cuota debería entrar Sáez Sironi y quién será su valedor para que siga porque, siendo un posible relevo de cualquiera, nadie lo ve nunca como enemigo. Esa es su baza.



Nombramientos

Mientras todo esto se resuelve, el Partido Popular de Orihuela celebró ayer una reunión del Comité Ejecutivo Local en el que se ha aprobado, por unanimidad, el Comité de Campaña que se encargará de organizar los actos y todo lo relativo a la campaña electoral de las Elecciones Generales del 28 de abril y las Autonómicas, Municipales y Europeas del 26 de mayo. El presidente de la formación, Dámaso Aparicio, fue el encargado de dar a conocer los nombres de los hombres y mujeres que conforman el Comité de Campaña y que son los siguientes:

Director de Campaña: Juan Gómez

Coordinadora de Campaña y Encargada del Programa Electoral: Begoña Cuartero

Tesorero: Domingo Sarabia

Interventores y Apoderados: Alberto Javier López, Miguel Ángel Antolinos, Almudena Baldó y Antonio Martínez

Actos y Protocolo: Vanesa Carrillo, Elisabeth Martínez, Miguel Ángel Fernández, Elena Martínez y Sonia Juan

Logística: Carlos Arenas y Tomás Valero.

Formación y Agentes Electorales: Noelia Grao y Manuel Ortuño

Residentes Internacionales: Sofía Álvarez y Fermín González

Relaciones Institucionales: Paco Sáez y Fernando Gómez

Voto por Correo: Antonio Franco, Miguel Ángel Lafuente, Nadia García, Juan Antonio Sánchez y Andrés Jordán

Responsable Mailing: José Navarro Ferrando

Responsable Redes Sociales y Comunicación: Anais Antolinos



Aparicio destacó que en este órgano "se han integrado a todas las sensibilidades de la agrupación local" porque, ha afirmado, "sólo desde la unidad y dejando a un lado los personalismos es posible que el Partido Popular consiga los mejores resultados para favorecer que Pablo Casado sea presidente del Gobierno y, posteriormente, Isabel Bonig, presidenta de la Generalitat y, por supuesto, obtener en Orihuela la mayoría absoluta para poder desarrollar en plenitud nuestras políticas en la única búsqueda de la mejor calidad de vida de los ciudadanos".

El Comité Ejecutivo Local contó con la asistencia de la secretaria general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV), Eva Ortiz, y el vicesecretario general del PPCV, José Juan Zaplana. Entre los asistentes se encontraba el alcalde, Emlio Bascuñana.