Un caso de presunta violencia de género acaba con dos policías heridos en Torrevieja

Una intervención policial tras una alerta por un supuesto caso de violencia de género ha acabado en Torrevieja con un agente de la Policía Local y otro de la Guardia Civil heridos. Ha sucedido este sábado en un piso de la calle Argonautas cuando, tras acudir a un aviso vecinal por fuertes gritos en ese domicilio, los policías se han encontrado con un hombre en actitud muy agresiva que terminó propinando dos puñetazos a un policía local y a un guardia civil, por lo que ha sido detenido. Lo ocurrido puede dar lugar a dos causas judiciales: la derivada del presunto caso de violencia machista y la que se ha abierto por las agresiones a los policías.

El arrestado es un joven de unos 25 años de nacionalidad española. Todo ha ocurrido este sábado. Una patrulla de la Policía Local de Torrevieja acudió al piso, sobre las 7.30 horas, tras la llamada de una vecina alertando de que se escuchaban fuertes gritos y golpes desde las 5 de la mañana. Al llegar a la vivienda les abrió una joven, entre sollozos, quien les dijo que no pasaba nada y que sus lloros eran porque "estaba muy estresada y nerviosa", sin querer dar más detalles a los policías, según fuentes policiales recabadas por este medio. Los agentes vieron que dentro de la vivienda había un joven en calzoncillos y observaron que tenía el puño ensangrentado. Al pedirle que saliera, éste se negó porque "tenía frío" y comenzó a insultarlos con frases como "estoy en mi puta casa, gilipollas", "que parecéis tontos", antes de cerrar la puerta de un portazo, según las mismas fuentes.

Una patrulla de la Guardia Civil también se ha personado en el domicilio. Al insistir los agentes para que abrieran, la joven, muy nerviosa, ha vuelto a decir a los agentes que no sucedía nada, a pesar de que la casa estaba desordenada y con evidencias de que había habido una pelea. El detenido ha cortado de golpe la conversación y ha vuelto a cerrar la puerta, con tal fuerza que ha tirado al suelo a uno de los agentes de la Policía Local que tenía su rodilla puesta para evitar que diera otro portazo. El golpe le ha producido una fuerte contusión en la rodilla. Cuando ha podido reincorporarse, el individuo ha abierto la puerta y, sin mediar palabra, ha asestado un puñetazo al mismo policía que le ha afectado al pómulo y a los dientes, además de un latigazo cervical. No ha sido el único agredido. Un Guardia Civil que trataba de mediar ha recibido otro puñetazo que le ha fracturado la nariz. Todo esto mientras soltaba improperios e insultos a los agentes de la autoridad que, finalmente, han conseguido detenerlo, no sin antes oponer mucha resistencia. La agresividad del detenido ha obligado a emplearse a fondo a los policías locales y guardias civiles que han acudido al domicilio. Uno de ellos ha caído al suelo al tratar de sujetarlo.

El policía y el guardia civil heridos han tenido que ser atendidos en el Hospital Quirón Salud de Torrevieja, donde han recibido las primeras curas, antes de ser dados de alta. El domicilio estaba muy desordenado y las heridas que el detenido tenía en su puño podría habérselas hecho él mismo al dar fuertes golpes al mobiliario de la casa. La Guardia Civil investiga si la mujer había sido agredida verbal o físicamente por el detenido antes de que llegaran al domicilio para imputarle también un delito de violencia de género, y si era la primera vez que tenía esa reacción.



Falta de medios



Esta agresión a los agentes de la autoridad ha despertado las críticas de los sindicatos policiales por la escasez de efectivos y de material que tiene la Policía Local de Torrevieja.

Desde Sipol Torrevieja han querido expresar "nuestro apoyo a los compañeros de Policía Local y Guardia Civil que han sufrido esta mañana una agresión en una intervención policial".

Y han querido recordar a las autoridades municipales la falta de medios de autoprotección como pistolas táser o chalecos lo que pone en peligro la integridad de los agentes que acuden a un servicio, como el de hoy. Además, este sindicato denuncia la falta de efectivos "que en repetidas ocasiones está sección sindical ha reclamado tanto verbalmente como por escrito".