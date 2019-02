Urbanismo se queda sin coches al carecer de la revisión de la ITV

Con veinte años de antigüedad, se utilizan para realizar la labor de disciplina urbanística.

Los tres vehículos adscritos al área de Urbanismo del Ayuntamiento de Torrevieja no se pueden utilizar desde hace más de un mes porque no han pasado la ITV. Algo que se podía comprobar ayer fácilmente junto al edificio de Urbanismo, en el que se encuentra aparcado uno de estos coches con la pegatina indicativa de la revisión de diciembre del año pasado y que no ha sido modificada.

El área de Urbanismo se limitó ayer a indicar que la tramitación de la revisión está en marcha. En el inventario de patrimonio municipal, que acaba de ser validado en el pleno, figuran tres vehículos turismos adscritos a este área aunque Urbanismo mantiene que habitualmente solo se usa uno y que la responsabilidad de estar al día en la renovación de estas inspecciones es de los técnicos del área de Obras y Servicios. Otras fuentes municipales señalan que cada concejalía cuenta con su propio presupuesto para abordar (y estar al tanto) anualmente las revisiones para cada flota asignada a cada departamento. Antes de pasar la ITV los coches deben someterse a una revisión previa en el taller mecánico. Como ese paso de ir al taller no sle produjo el año pasado el trámite completo ha comenzado de nuevo y está ahora en el área de Intervención.

Este diario no pudo averiguar ayer si la paralización durante más de un mes de los vehículos ha afectado en algo a la tarea diaria de los funcionarios en la inspección de obras y proyectos.

Tampoco si en algún momento los funcionarios han llegado a utilizar los coches sin contar con la Inspección Técnica en regla. Son coches muy antiguos. Con 19 y 22 años de recorrido.

No es la primera vez en este mandato, ni en anteriores que los vehículos municipales no se someten en tiempo y forma a esta inspección. La actual flota de vehículos es muy antigua -a excepción de los utilizados por la Policía Local que se renovaron por renting en el pasado mandato- y el Ayuntamiento tramita un contrato para adquirir una veintena, todos con motorización eléctrica. Ese parque de vehículos está formado, sin contar con las embarcaciones cedidas por particulares, por un centenar de coches y motocicletas -estas últimas adscritas al área de Policía Local y en muy mal estado y también pendientes de otro contrato de renovación-.