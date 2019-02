En busca del microclima de Torrevieja

El proyecto cuenta con apoyo de Agamed y el parque natural y requiere de al menos diez años para «intuir» tendencias.

Con un clima semidesértico -en torno a 280 litros por metro cuadrado de lluvia y 325 de sol de media al año- es normal que los torrevejenses señalen a las láminas de agua hipersalina de sus lagunas, con 2.100 hectáreas, junto al mar, como origen de su «microclima». Una supuesta anomalía meteorológica sin aval científico. Útil tanto para que los constructores hayan vendido casas en los últimos 40 años esgrimiendo esta singularidad no demostrada, y muy práctica para explicar situaciones en las que los chubascos que llegan directos a la ciudad se diluyan como un azucarillo.

La concejala de Medio Ambiente, Fanny Serrano, el gerente de Agamed, José Manuel Nadal, y Ruben Torregrosa y Pablo Samper, de Proyecto Mastral, presentaron ayer un proyecto de estudio climatológico con el que se pretende despejar el misterio de esa influencia de las salinas: el clima del Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja. Colaboran además Televisión Torrevieja y el propio Parque Natural. Torregrosa, de Proyecto Mastral, explicó que «la creencia popular ha atribuido a las lagunas el particular microclima de Torrevieja y La Mata, aunque es algo que todavía no se ha estudiado». Y añadió que «con la puesta en marcha de este proyecto se inicia una recogida de datos en distintos puntos del parque natural para observar diferencias y poder ofrecer en un futuro datos con los que establecer la influencia o no de estas dos grandes superficies de agua en el clima de Torrevieja».

Para ello se cuenta con la información que facilitan un total de seis estaciones meteorológicas ubicadas en el centro de la ciudad, en la zona de Aguas Nuevas, otra en el Centro de Interpretación del Parque Natural, otra en el extremo sur de la laguna de Torrevieja, junto a Los Balcones, otra en el extremo noroeste de la misma laguna, ya en el término municipal de Los Montesinos y otra en el Chaparral que separa de manera natural las dos lagunas.

Torregrosa aclaró que para ofrecer datos «serios y contrastados» de un estudio de este tipo se precisa de un largo periodo de tiempo: «Cinco o diez años para comenzar a intuir datos, pero para poder hacer un análisis en condiciones debemos esperar un mínimo de 30 años».

Esto no ha evitado que se ya se hayan podido realizar unas primeras impresiones a un nivel muy preliminar de datos de los que no se tenía conocimiento. «En estos primeros meses de pruebas, la estación del parque ha registrado diferencias significativas, especialmente en los valores de precipitación con los registrados en Torrevieja. Por ejemplo, el 19 de noviembre cayeron en Torrevieja algo más de 100 litros por metro cuadrado en pocas horas, mientras que en la zona del parque apenas se superaron los 25 litros». Algo similar está ocurriendo con las temperaturas mínimas. La nueva estación de Los Balcones, ubicada junto a la orilla sur de la laguna de Torrevieja registró 0,6 grados el 12 de enero cuando en el resto el termómetro no bajó de los 3,5 grados. Diferencias que se ha producido en otras jornadas de frío. Una explicación rápida a este fenómeno, que requiere de muchos más datos constatables, es que esa zona del término está ubicada por debajo del nivel del mar, en vaguada, lo que en periodos de estabilidad invernal «concentraría» el frío.



Webcam 24 horas

Toda la información del proyecto será visible en la web de Proyecto Mastral y también en una pantalla que se instalará en el Centro de Interpretación del Parque Natural, de modo que «cualquier visitante podrá ver en tiempo real la situación meteorológica en el momento de su visita al parque». La iniciativa cuenta, además, con una webcam que muestra imágenes del entorno de la laguna de La Mata y de un pluviómetro manual que ofrece datos para la Agencia Estatal de Meteorología.

Pablo Samper indicó, por su parte, que «quizás sea el proyecto más ilusionante en estos 9 años y que está siendo muy productiva la colaboracion con Agamed aumentando nuestra red de datos y nuevas estaciones y la colaboración con ellos, algunas de ellas dando ya datos sorprendentes». Serrano agradeció a Proyecto Mastral «la encomiable labor que realizan», al tiempo que ha explicado que «lo que se va a hacer es un estudio pormenorizado y con base científica para ofrecer más y mejor información sobre el clima de nuestro Parque Natural».

El gerente de Agamed, José Manuel Nadal, expllicó que «este tipo de iniciativas se incluyen dentro del acuerdo de colaboración con la Concejalía de Medio Ambiente que se firmó hace ahora un año» y que «una de las iniciativas que vimos más clara era precisamente la de dar datos contrastados y con base científica del tiempo en Torrevieja, y por eso desde hace dos años estamos colaborando con Proyecto Mastral».

Torregrosa aclaró que en la ciudad existe una serie contrastada de datos meteorógicos diarios, ligada a la actividad salinera desde finales de los años 20 del pasado siglo: lluvia, viento y temperatura del aire y el agua de las lagunas son variables que afectan directamente a la producción de sal. Esos datos constantan que llueve lo mismo que hace un siglo pero sí hay un aumento gradual de la temperatura media anual.