«Nos avisaron por una circular, pero no sabemos la gravedad del asunto»

n Los familiares de los alumnos del CEIP Antonio Sequeros de Benejúzar mostraron ayer su preocupación por el brote de hepatitis A «del que sabemos por una circular que mandó el colegio», señaló una de las madres, «aunque no sabemos la gravedad del asunto», dijo preocupada.

No obstante, los padres se muestran más tranquilos tras el anuncio de que se vacunarán a todos los alumnos. «Eso me tranquiliza, mi hijo, afortunadamente, está bien, pero nunca se sabe porque nos han dicho que es muy contagiosa la enfermedad», señaló otra madre. No obstante, esperan que el brote se elimine pronto «y si fuera muy grave imagino que nos hubieran advertido», dice otro familiar.