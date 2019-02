Identifican al individuo que se masturbó mientras perseguía a una joven de Orihuela Costa

El hombre se enfrentaría a un posible delito de acoso y a otro de lesiones por atropellar al novio de la chica y a un amigo.

La Policía Local de Orihuela ha identificado al individuo que el pasado martes persiguió, mientras se masturbaba, a una joven de 18 años por una calle de Orihuela Costa, tras salir del IES Playa Flamenca. Se trata de un varón de 34 años, vecino de Villena y casado, que trabajaba de albañil en una obra cercana al centro educativo donde estudia la joven y que cuenta con antecedentes. En 2011 fue detenido por exhibirse ante menores.

El individuo no ha sido detenido y los agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil han remitido ya las diligencias al juzgado para que su titular decida si debe ser arrestado o lo llama para tomarle declaración. Lo que ya ha perdido es el empleo, ya que el jefe de la obra donde trabajaba lo ha despedido tras estos hechos que han dado la vuelta al país al haber grabado la joven con su móvil a su acosador mientras la perseguía por la calle masturbándose, y haber publicado el vídeo en las redes sociales para denunciar esta desagradable situación que vivió.

Lucía, que así se llama la joven acosada, ha presentado una denuncia por exhibicionismo y acoso sexual al haber sido perseguida por ese individuo durante varios minutos, que le resultaron interminables. La ley no contempla como delito el exhibicionismo si no es ante menores, como no es el caso, ya que Lucía tiene 18 años. El acoso sexual sí está penado. Además, el presunto acosador se enfrenta a otro delito de lesiones por darse a la fuga en un accidente, tras atropellar al novio de la joven y a un amigo cuando acudieron al lugar en el que trabajaba el pasado miércoles para reprocharle su actitud, al haberlo reconocido en el vídeo un conocido suyo. Sin mediar palabra, el individuo metió rápidamente las herramientas en su vehículo y dio marcha atrás con la intención de arrollar al novio de Lucía, que tiene un fuerte golpe en el costado, y por atropellar a un amigo de ambos que también acudió allí y que tuvo que saltar encima del capó para evitar males mayores. En la caída, el joven se hizo un esguince de grado 2 por lo que tuvo que acudir a un centro sanitario antes de interponer la correspondiente denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Pilar de la Horadada, donde también acudió Lucía, así como al retén de la Policía Local en Orihuela Costa, cuyos agentes investigan los hechos.

Ayer, por esta otra denuncia de accidente con lesiones y fuga, los agentes llamaron a declarar al individuo, pero no se presentó. Según fuentes cercanas a la investigación, su abogada telefoneó para decir que solo se presentará cuando lo requiera un juez. El acosador pudo ser identificado tanto por la matrícula del vehículo que atropelló a los jóvenes como por las imágenes del vídeo, que reconoció un compañero de trabajo de este individuo.

«Estoy muy asustada»

Este diario se puso ayer en contacto con Lucía quien reconoció que aún se siente «muy asustada». «Es vergonzoso que ocurran estas cosas y que con 18 años que tengo, tenga que venir mi madre a recogerme al instituto», lamenta. La joven explica que salió, como cada tarde, sobre las 15 horas, del centro educativo «donde había muchos niños y niñas de todas las edades» ya que cerca está también el colegio Los Dolses, y al caminar por la Avenida 334 «noté un sonido de roce de ropa y voltee la cabeza para ver si era un compañero de clase o alguien conocido y vi a ese hombre y noté que tenía la mano en la entrepierna», continúa Lucía. «Fue entonces cuando decido grabar y miro a ver si viene alguien porque no había nadie en la calle y me puse a andar más deprisa, aunque no sabía que se estaba masturbando, lo vi después en casa al revisar el vídeo y menudo grito pegué» y recuerda como dejó de oir ese sonido del roce cuando una mujer pasó por la calle. «Pensé que se marcharía pero siguió persiguiéndome», relata, aún con el susto en el cuerpo. Fue entonces cuando decidió llamar a su novio para que fuera a recogerla. «Le dije que un señor me estaba siguiendo y tenía miedo porque tenía que pasar por un descampado, le mandé la ubicación y vino, pero se había ya ido». «Estaba muerta de miedo», resalta.

No fue hasta la mañana siguiente cuando decidió denunciar los hechos y publicar el vídeo «para que otras mujeres que se sienten acosadas a diario den el paso y lo denuncien, porque muchas han pasado por lo mismo que yo y se han callado». Su denuncia pública también quiere hacer reflexionar «para cambiar la ley, porque no es normal que un hombre se masturbe delante de alguien y no sea delito si no está frente a un menor, porque yo también tengo el derecho a ir por la calle tranquila».