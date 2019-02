El avión presidencial, Playmóbil, la Agencia Tributaria...y Albaladejo

El Gobierno en su respuesta considera a Orihuela Costa un municipio distinto a Orihuela casco y Albaladejo ironiza sobre el error y pide que "alguien le diga al presidente, cuando baje del avión, que Orihuela Costa es Orihuela".

¿Quién es capaz de vincular al avión presidencial de Pedro Sánchez, los juguetes de playmobil y la Agencia Tributaria en una misma rueda de prensa? Joaquín Albaladejo, diputado nacional del PP, que (casi) todos los viernes pergeña su particular perfomance en rueda de prensa como azote del gobierno "ruinapartito", el gobierno central del PSOE o el plan secreto de Compromís (o no tanto, asegura) para que Torrevieja forme parte de los futuros Países Catalanes. Hoy se ha presentado en su comparecencia con la caja de un avión de juguete. Hace unos días lo hizo con un rollo de papel higiénico.



El diputado también secretario general del Partido Popular torrevejense, informaba de esta guisa en la sede del PP de Torrevieja sobre las respuestas que el Gobierno de España le ha trasladado por escrito a una batería de preguntas fechadas el 26 de noviembre sobre al posible cambio de ubicación física de la oficina de la Agencia Tributaria (AEAT) en Orihuela. En esas preguntas también solicitaba información sobre si el Gobierno socialista "contemplaba la posibilidad de explorar la opción de acercar sus servicios "a la zona de Orihuela Costa y Torrevieja, la de más actividad económica y una de las de más población de toda la provincia, desplazando parte de sus efectivos, manteniendo una sede en el casco histórico oriolano".



Albaladejo ha dicho que "la respuesta de 3 páginas es ciertamente decepcionante para un colectivo importantísimo de profesionales que desarrollan sus funciones de asesoría fiscal y jurídica a los miles de residentes y contribuyentes en una zona geográfica importantísima que comparte incluso una avenida, como es Torrevieja y Orihuela Costa".



Albaladejo indica que "el Gobierno socialista de Pedro Sánchez confirma en sus respuestas que es verdad que están valorando cambiar la ubicación física de la Agencia Tributaria en el casco histórico de Orihuela, dando sentido a mí pregunta en la actualidad, pero no quieren sacarla del término municipal". "Me parece muy bien. Yo tampoco. Pero alguien le tiene que decir al señor Presidente del Gobierno, cuando baje del avión, que Orihuela Costa es Orihuela también". Y ahí es donde el diputado ha aprovechado para escenificar el momento "falcon" de la rueda de prensa con una caja de Playmóbil con un avión de juguete.





Otra de las comparecencias de Albalaladejo, en las que explicaba qué había hecho el gobierno, en su opinión, con el proyecto de la variante

Según el diputado en "su respuesta el Gobierno deja con las vergüenzas al aire a José Manuel Dolón, a Compromís, y al propio PSOE que apoyaron en mayo del 18 una enmienda a lospresentados por el Partido Popular, que exigía 12 millones de euros para abrira, con proyecto y edificio (el de la Tesoreria de la Seguridad Social) ya preparado para ello. Es conveniente quey alguien le explique que existen otras zonas de España con necesidades. Nuestra tierra, laes una de ellas".Albaladejo, para concluir, afirma: "Solicito que los mismos que acusaron al Gobierno de España del, de despreciar a los ciudadanos y de ser insensible con los vecinos de Torrevieja, al no impulsar la creación de una Agencia Tributaria en Torrevieja, tras la moción de censura, y regalar su apoyo al Gobierno Socialista de Pedro Sánchez, los catalanistas de Compromís y José Manuel Dolón, den la cara y expliquen su opinión ahora, ante este desprecio absoluto del ejecutivo Socialista que ellos han puesto en La Moncloa".