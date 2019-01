Callosa sustituye las vacantes de oficiales y agentes de policía por funcionarios interinos

La ley no les permite portar arma y les relega a tareas administrativas.

El Ayuntamiento de Callosa de Segura está sustituyendo las plazas vacantes de agentes y oficiales -que se marchan a otros municipios en comisión de servicio o jubilaciones- por interinos que, según la Ley, no pueden portar arma y solo tienen competencias administrativas de medio ambiente y de tráfico. Así lo denuncia el Sindicato de Policías y Bomberos (SPPLB) quien advierte de que el 40% de la actual plantilla policial está compuesta actualmente por funcionarios interinos.

Un portavoz de este sindicato señaló a INFORMACIÓN que el Ayuntamiento ha concedido varias comisiones de servicio de funcionarios de carrera a otros municipios y que las plazas vacantes están siendo sustituidas por interinos. En estos últimos meses, según estas fuentes, tres funcionarios policiales (dos agentes y un oficial) han sido comisionados a otras localidades y sus bajas se han suplido con dos funcionarios interinos. Esto supone que de los 32 policías que prestan servicio activo en la calle, 13 son interinos. «Lo que se está consiguiendo con este uso excesivo de interinos es provocar una bajada en calidad del servicio al ciudadano», indicó un portavoz sindical.

Los agentes interinos, según la nueva ley, no pueden portar arma de fuego por lo que su función queda relegada a funciones administrativas, por lo que estos turnos formados por funcionarios interinos «no pueden acudir a servicios de seguridad ciudadana u orden público, no pudiendo ser atendido dicho servicio de urgencia, dejando en desamparo al ciudadano», señala este sindicato. Según el SPPLB, el exceso de funcionarios interinos está provocando que casi a diario haya turnos completos de la Policía Local que lo forman en su totalidad dichos trabajadores, sin ningún agente o mando de carrera. «No dudamos de la profesionalidad de estos funcionarios, solo decimos que la ley los relega a funciones administrativas y no de seguridad ciudadana, que es lo que más se necesita en una plantilla ya mermada».

Desde este sindicato policial advierten al Ayuntamiento de Callosa de que si un funcionario interino fuera herido en una intervención en la que no tiene atribución «solicitaremos que se depuren las responsabilidades que fueran necesarias». Los policías recuerdan que hace unos días tuvieron que enfrentarse a un atraco a unos jóvenes en un local perpetrado por delincuentes armados «y nosotros sin chaleco antibala y otros sin arma».

La edil de Seguridad Ciudadana, Ana Belén Berná, explicó que «lo que hacemos es que cuando en un turno no hay oficial se nombra a un jefe de turno y tampoco vamos a dejar la plantilla mermada» La edil informó que se publicó una bolsa para que fueran a la localidad agentes en comisión de servicio «pero nadie se apuntó». Y aseguró que todo sería temporal «pero estamos muy atados con la ley de estabilidad presupuestaria».