Alcaldía pide ejecutar la sentencia que anuló el sueldo de Albaladejo para exigirle 184.000 euros

El Ayuntamiento ha presentado un incidente de ejecución de la sentencia que anula el acuerdo de pleno de 2007 que permitió a Joaquín Albaladejo hacer compatible un sueldo en exclusividad como concejal con el ejercicio tres actividades privadas. En total recibió unos 184.000 euros en cuatro años, que la sentencia indica que nunca debió cobrar al hacer compatible ese sueldo, tras ese acuerdo plenario ahora anulado, con sus actividades privadas de administrador de fincas, letrado y gestor de la propiedad. Fueron los miembros de la Corporación de aquel momento los que validaron la petición del cargo del PP.

El juzgado consideró que Albaladejo hacía compatible con su sueldo de edil de Hacienda actividades privadas que no «eran marginales»e incompatibles con su conocimiento de asuntos urbanísticos del municipio como concejal y miembro de la junta de gobierno. Este incidente de ejecución de sentencia, fechado en el registro municipal de salida el pasado 9 de enero, va acompañado por un decreto de Alcaldía, que a su vez se basa en un informe de la secretaria general del pleno, en el que se analiza la sentencia desde el punto de vista jurídico. El documento afirma que la anulación de la sentencia puede tener dos interpretaciones a la hora de resolver si se debe pedir el reintegro del dinero al diputado: que el acuerdo plenario es nulo de pleno derecho desde la sesión en la que se aprobó la compatibilidad en septiembre de 2007. En cuyo caso la sentencia tiene efectos sobre las percepciones que recibió cuatro años y ahora el diputado nacional debería devolver las nóminas. Y una segunda interpretación:que la sentencia haya resuelto la «anulabilidad» del acto administrativo, en una resolución que cuestiona el procedimiento más por la forma que por el fondo. Y solo tendría efecto real desde que se dictó la primera sentencia, en 2014, momento en el que Albaladejo ya no percibía sueldo municipal -era diputado provincial de Turismo- y la posibilidad jurídica de que se le reclame el importe se reduce.

Este informe de la fedataria se realizó tras el pleno del pasado 29 de noviembre que aprobó por unanimidad de los siete grupos -también del PP- con representación en la Corporación acatar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Además esa votación incluía esta coletilla: «que por parte del órgano competente se proceda a dictar lo que en derecho proceda, respecto de los actos sucesivos en el procedimiento sean dependientes del acto que se ha declarado nulo».

Y eso es lo que ha hecho la secretaria. Valorar en su informe las consecuencias jurídicas de las anulación y pedir al juzgado que intervenga en el mismo sentido. El decreto dirigido a los servicios jurídicos municipales está rubricado por la edil Fanny Serrano, que ejerció como alcaldesa accidental a principios de enero. Albaladejo ha mantenido desde el momento en el que el Juzgado de Lo Contencioso resolvió la anulación del acuerdo en 2014, y después, con la confirmación del TSJCV el pasado verano, que en ninguna de las dos resoluciones se expresa una condena a devolver el dinero, porque los demandantes tampoco lo pidieron. También ha asegurado que en su caso se produce indefensión porque no ha estado personado en el procedimiento -impulsado primero por IU y después por Los Verdes- contra el acuerdo del Ayuntamiento de Torrevieja, como administración demandada por un acto administrativo que se consideraba irregular, y no contra Albaladejo.



¿Cuánto?

Aunque el informe no lo especifica si finalmente el Ayuntamiento, en función de lo que indique el juzgado, ordena a Albaladejo el reintegro de las nóminas el montante no sería nunca por el total de lo que percibió entre 2007 y 2015, unos 184.000 euros. Todos los cargos públicos tienen reconocido el derecho a percibir una asignación por asistencia a órganos colegiados si no cuentan con sueldo de dedicación exclusiva o parcial.

Por lo tanto el municipio realizaría el cálculo de lo que hubiera recibido Albaladejo por la asistencia a esos órganos colegiados: plenos, junta de gobierno -a la que pertenecía- y comisiones informativas.

El resultado de las asistencias, certificadas en las actas oficiales,se restaría a los 184.0000 euros de sueldo percibido en cuatro años: la cantidad final es la que debería reintegrar el diputado nacional -en caso de que la aclaración judicial así lo especifique-.