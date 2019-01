El «último» judío medieval

Hallazgo histórico. Tras la destrucción de la judería en Orihuela, en el año 1391, la mayoría de documentos se perdieron. Apenas hay referencias sobre los judíos que vivieron en la ciudad en la Edad Media. Solo quedan los libros de ordenanzas del Consell oriolano de la época con medidas antisemitas, como la que acompaña al dibujo encontrado junto a una de ellas. Es el único que se conoce de este tipo y satiriza a los sefardíes.

Nariz prominente, barbilla puntiaguda y papada pronunciada. Así, de esta manera tan caricaturizada, veían los escribanos de la Edad Media a los judíos de la época. Y así lo ha podido constatar el investigador Juan Ignacio Caballero, presidente de Amigos del Castillo de Orihuela, quien, por casualidad, ha descubierto el que es el único dibujo que se conserva en Orihuela que represente a un judío sefardí, y que realizó un escribano en 1441 en los márgenes de uno de los libros donde quedaba constancia por escrito de todos los acuerdos del Consell oriolano de la época, y que se conserva en el Archivo Municipal. Se sabe que el escribano quiso dibujar satíricamente, en lo que hoy conoceríamos como una caricatura, a un judío por el texto que acompaña al mismo (una ordenanza antisemita) y porque le dibujó con un gorro, que era el que estaban obligados a llevar los sefarditas para «diferenciarlos» de los cristianos.

Fue una casualidad dar con este dibujo, del que nadie hasta ahora se había percatado, «y di con él buscando cartas del asedio de Nápoles de entre 1441 y 1442, ya que los Reyes de la Corona de Aragón solicitaron al Consell oriolano el envío de tropas Almogávares, y me topé en el archivo municipal con este documento que, tras consultar con reputados expertos e historiadores, me dijeron que era un gran descubrimiento y que se trata de algo inédito, del primer dibujo que se conoce que represente a un judío» , explica Caballero. El escribano solo dibujó, de perfil, la cabeza y el cuello.

Poco, o casi nada, queda en Orihuela que haga referencia a la judería, tras la destrucción de la misma en la ciudad en 1391. Prácticamente todo se eliminó y los documentos que hagan referencia a la comunidad judía medieval escasean. El antisemitismo imperó durante el siglo XV en la entonces Orihuela medieval. Los judíos fueron perseguidos y los escritos, libros o documentos que hacían referencia a la época sefardí, destruidos. Solo se conservan algunas referencias en bastos libros de ordenanzas del Consell oriolano, como la que aparece junto al dibujo caricaturizado.

El texto que acompaña al dibujo en el margen y que, según este investigador «haría en un rato de descanso para satirizar a los judíos» es una ordenanza del Consell de Orihuela del 25 de marzo de 1441. En la misma, en lengua valenciana, el Consejo ordena que «los cristianos no se mezclen con los judíos extraños que vienen a la ciudad» y que no los acojan en sus casas, bajo pena de multa de 100 maravedís de oro; a los que los tuvieran acogidos en sus moradas, el Consell les daba dos días para echarlos. Una de las medidas antisemitas que impuso el Consell de Orihuela en el siglo XV.

Sin digitalizar

El libro, con cientos de páginas, es uno de los muchos sin digitalizar que se conservan en el Archivo Municipal de Orihuela (con más de 5.000 referencias de entre los años 1356 y 1945). «Gracias a que no está digitalizado este libro, por el gran volumen que tiene, lo he podido consultar en el original y darme cuenta del dibujo que acompaña al texto, que además nos da mucha información por esa sátira de los rasgos físicos de los judíos, como son su nariz, barbilla y papada y, sobre todo, por el obligatorio gorro que tenían que llevar para ser diferenciados en la sociedad medieval y el escribano pronuncia mucho en su dibujo ese gorro para recalcar este hecho», indica Juan Ignacio Caballero. Además, «al no estar digitalizado no ha sido muy consultado por expertos e historiadores que acuden a ver las actas capitulares de la época y por eso nadie se había percatado del dibujo».

Lo valioso también del dibujo, además de que es el único que se conserva que represente a un judío medieval, es que es de la poca iconografía que aparece junto a las actas del Consell de Orihuela. «Los escribanos medievales tomaban todo su tiempo en tomar nota de lo que se decía en el Consell de Orihuela y escribir estaba al alcance de muy pocos y lo hacían con pluma y tinta, como el dibujo satírico», explica el investigador. Para el archivero municipal de Orihuela, Jesús García-Molina, «el descubrimiento de este dibujo es importante porque la documentación sobre judíos es muy escasa en Orihuela y muy difícil de encontrar» y resaltó la complejidad que tiene el digitalizar todo el archivo.

El hallazgo ya ha despertado el interés de algunos historiadores con los que se ha puesto en contacto Caballero. Es el caso del historiador de la Universidad de Alicante, Juan Antonio Barrio, quien, precisamente, trabaja actualmente en una tesis doctoral sobre los judeoconversos de Orihuela. «Le pareció muy interesante y lo incluirá en sus trabajos». También estará incluido en el proyecto sobre la judería que prepara la profesora Marieli Zerón, del Colegio Jesús María de Orihuela. «El archivo de Orihuela guarda aún muchos tesoros por descubrir», comenta este investigador, ya ávido en encontrarlos.