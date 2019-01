El Consell admite que informó del «puerto seco» a Fomento sólo de manera informal

La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio ha iniciado la contratación del estudio de planeamiento de la estación intermodal de la Vega Baja, conocida como puerto seco y que se ubicaría en San Isidro. La Generalitat invertirá en este estudio 40.172 euros y es el que considera el paso previo a la constitución de una Comisión de Seguimiento entre las administraciones autonómica y estatal para que la plataforma logística de ferrocarril y mercancías en la Vega Baja llegue a ser una realidad.

Fuentes de la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas señalaron a INFORMACIÓN que, con este paso, la Generalitat «sigue el guión de los protocolos habituales». El ejecutivo de Ximo Puig responde de esta manera a la información desvelada por este diario de que la Generalitat aún no ha comunicado al Ministerio de Fomento su intención de instalar una Zona de Actividades Logísticas en la Vega Baja, como así lo reconoce en una respuesta parlamentaria a los diputados nacionales del PP, Joaquín Albaladejo y Loreto Cascales. Si bien el gobierno autonómico reconoce que no se ha firmado el protocolo entre ambas administraciones fuentes del mismo señalaron a este diario que «se trasladó al Ministerio de Fomento, de forma informal, en el transcurso de las reuniones que se han mantenido, la intención de impulsar esta estación intermodal». Una comunicación «informal» por la que el Ministerio, obviamente, no se da por enterado.

Las mismas fuentes explicaron que se acordó con el Gobierno de Pedro Sánchez que la Conselleria de Obras Públicas prepararía la documentación y realizaría el estudio de planeamiento antes de constituir la Comisión de Seguimiento entre ambas administraciones, «y eso es precisamente lo que ha iniciado la Generalitat con la contratación del estudio de planeamiento», señalan.

En octubre de 2016 el Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante redactó el «Estudio de viabilidad técnica, económica y ambiental de un intercambiador carretera-ferrocarril en el sur de la Comunidad Valenciana». Este estudio fue encargado por parte los ayuntamientos de Albatera, Callosa del Segura, Catral, Cox, Granja de Rocamora y San Isidro, quienes se han implicado conjuntamente en el proyecto junto a la Generalitat, la Diputación de Alicante, la Cámara de Comercio de Orihuela y Asemvega. En octubre de 2017 el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante redactó el «Estudio y propuesta del modelo de negocio del intercambiador carretera-ferrocarril en el sur de la Comunidad Valenciana» que financió la Diputación y que tasó el coste de construir ese intercambiador de mercancías ferrocarril-carretera en 21,4 millones de euros. El proyecto obtendría un 20% de financiación de la Unión Europea. El estudio resalta los 3,5 millones de toneladas que se exportan desde la Vega Baja y el Baix Vinalopó.

Además, de estos dos documentos que analizan la viabilidad de una estación intermodal en el término municipal de San Isidro, el reciente Estudio del sector logístico de la Comunidad Valenciana, que ha redactado la Generalitat, identifica la comarca de la Vega Baja como un área de oportunidad logística y propone un nodo de tipo plataforma logística intermodal para mercancías agropecuarias y de calzado, tal y como publicó este diario. La Generalitat señala que ha abordado la continuación de los estudios técnicos necesarios para el desarrollo de la estación intermodal en San Isidro y que viene recogido en la Ley de Movilidad. También se incluye este proyecto en el Plan de Acción Territorial como trasladó la consellera María José Salvador.