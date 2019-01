Las obras de remodelación del paseo marítimo de Punta Margalla de Torrevieja comienzan el 1 de febrero

El alcalde admite que Acuamed no terminará en este mandato el paseo del dique de Poniente

Las obras de remodelación del paseo de Punta Margalla desde el monumento de Las Columnas en la playa del Cura, a la Cala del Palangre, en la avenida de La Purísima comienzan el 1 de febrero con el acta de replanteo, que formalmente implica el inicio del plazo de ejecución estipulado en el contrato. La actuación tiene un plazo de ejecución de cuatro meses y llega tras un dilatado y farragoso proceso de tramitación.

El primer anteproyecto fue encargado en 2010 por el entonces concejal de Urbanismo, Francisco Moreno (PP) a la empresa local Plania. La adjudicación, tramitada por la Diputación, no se hizo efectiva hasta enero de 2016. La empresa adjudicataria DIpsa no estuvo de acuerdo con el coste que se planteaba en el proyecto y durante todo este tiempo ha estado renegociándolo, con modificaciones al alza con la Diputación, que a su vez reclamó esas variaciones al Ayuntamiento, que financia parte de la actuación.

Como es habitual en proyectos en los que están implicados dos adminsitraciones con gobiernos de distinto signo el Ayuntamiento (coalición de izquierda) -que financia el 60% de la obra- y la Diputación (PP) que la promueve, financia el resto y tramitó su adjudicación- se han responsabilizado del retraso durante meses con una estéril polémica de acusaciones.

Ahora, coincidiendo con el final del mandato, y como está ocurriendo en numerosos municipios de la Vega Baja para gobiernos de todos los colores, se ha retomado el proyecto para que se visualice en los próximos meses, coincidiendo con el periodo electoral de las municipales. Durante todo el mandato entre 2011 y 2015 el gobierno local y el de la Diputación estuvieron anticipando la ejecución de la obra como inminente.

La Diputación adjudicó esta obra del paseo marítimo de Torrevieja por un importe de 826.145,31 euros, IVA incluido, a la empresa Dipsa (Desarrollo Integral de Proyectos de Obras y Servicios Ambientales). En el momento del anuncio, en enero de 2016, se aseguró que comenzarían en semanas. No ocurrió.

La empresa presentó la oferta más ventajosa, con un presupuesto a la baja que suponía un 25,7% menos del precio de licitación, fijado en 1.111.904,86 euros. La Diputación de Alicante subvencionará un 40% del importe total, mientras que el 60% restante correrá a cargo del Ayuntamiento. Fue en ese momento cuando la mercantil, supuestamente, comprobó que no podía abordar la actuación con las indicaciones que figuraban en el contrato y pidió más presupuesto.

No es una obra muy ambiciosa aunque sí supondrá un lavado de imagen de este espacio. El paseo que será remodelado conecta la playa del Cura con la de los Locos y cuenta con una superficie de 11.750 metros cuadrados de suelo. Su construcción data de la década de los 90 y precisa de una actuación para mejorarlo tanto estéticamente como con un rediseño para mejorar la accesibilidad de los usuarios. La ejecución de la obra permitirá una nueva ordenación de los espacios destinados a jardines o zonas de juego de niños y áreas de descanso. Posibilitará "optimizar" los materiales de urbanización, derribar las escaleras construidas en dominio público y la eliminación de la balaustrada que se ha caído ya en varias ocasiones -en algunos tramos no se han repuesto ni los bancos sobre el paseo-. Se contempla la renovación del pavimento de la zona y la instalación de nuevas luminarias. Se descartó actuar sobre el propio dominio público de la playa, algo que se había contemplado inicialmente.

Es una zona muy transitada de Torrevieja tanto en los periodos especialmente turísticos como durante el resto del año y son cientos de personas las que cada día la cruzan al conectar las dos playas. Para la tramitación de este proyecto fue necesaria la aprobación de la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, que dio el visto bueno para utilizar el tramo de dominio público afectado por el deslinde en primera línea del litoral.



Acuamed

Por otra parte, el alcalde ha anunciado que responsables de la empresa estatal Acuamed tienen previsto visitar la ciudad para abordar el estado de los proyectos de restitución ambiental para compensar el impacto de la construcción de la desalinizadora y que están paralizados o sin tramitar. El primer edil ha reconocido que Acuamed solo tiene intención de actuar para resolver el contrato de la empresa que dejó sin terminar el paseo sobre el dique de Poniente. Una liquidación del contrato para luego adjudicar a otra empresa la culminación de las obras, que están a falta de instalar mobiliario, alumbrado y algunos elementos de seguridad.

Dolón ha aclarado que esta actuación retrasará la actuación meses y que no estará terminada a medio plazo y ni tan siquiera ha abundado en explicar cómo está el resto de proyectos pendientes: el paseo y reurbanización de la playa del Acequión o la senda de entre la playa de Los Náufragos y Ferrís, que no han pasado en estos últimos años de ser proyectos sin procedimiento de adjudicación. El primer edil ha dicho que esa paralización se debe a la intervención judicial sobre la gestión de Acuamed. Los doce millones de euros comprometidos con Acuamed con las obras de restitución se invirtieron 5 en el barrio de San Roque -las obras adjudicadas a Acciona están en uso pero solo con una recepción tácita no formal-.