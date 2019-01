El alcalde respalda que el Gobierno aplace a 2020 la variante hasta que esté listo el proyecto

El diputado Albaladejo acusa al Ejecutivo de descartar la licitación al suprimir la inversión plurianual de las cuentas de este año.

El alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón (Los Verdes), admitió ayer que al menos hasta el año 2020 los Presupuestos Generales del Estado no contemplarán una partida concreta para la ejecución de las obras de desdoblamiento de la Nacional-332. El PP ha cuestionado que el Gobierno solo haya previsto en los presupuestos de 2019, todavía a expensas de su aprobación, el coste de elaboración del proyecto y haya eliminado la inversión plurianual de su ejecución. El diputado Joaquín Albaladejo (PP) aseguró que esa previsión es una forma de descartar la licitación del proyecto - ilustró esa idea mostrando un rollo de papel higiénico en rueda de prensa-.

El alcalde considera que si el plazo de redacción del proyecto, es de 18 meses -comenzó en junio- no se puede presupuestar la construcción del desdoblamiento hasta que no esté terminada la fase previa, que fija lo que va a costar la obra. Subrayó que «lo que no tenía sentido es lo que se venía haciendo hasta ahora, presupuestar un millón para quedar bien y cumplir el expediente y luego no hacer nada. Ahora tenemos la certeza de que se ha adjudicado y una vez esté realizado el proyecto del trazado comenzará la construcción, a partir de ahí se sabrá cuánto va a costar y se presupuestará con datos objetivos y reales y no con una simple cantidad testimonial que es como se venía haciendo»



Elaboración

Dolón describió cómo se está desarrollando la elaboración del proyecto, que dijo, «sigue afortunadamente su curso, se están cumpliendo los plazos según lo previsto, y la redacción del proyecto está en trámite y a buen ritmo». Y aseguró que está «permanentemente en contacto con el Ministerio de Fomento a través de una persona de la máxima confianza del Ministro Ábalos».

El plazo de las cuatro fases del trazado es de 12 meses, por lo que debe de estar entregado antes del 23 de junio de 2019. Durante ese mes y coincidiendo con la ejecución de la cuarta fase del trazado de comienzo la relativa al proyecto de construcción, «cuyo tiempo de entrega es de 6 meses». Es decir, la consultora adjudicataria está cumpliendo el contrato. La previsión del primer edil es optimista. Ese trazado deberá superar antes de la licitación la aprobación de la evaluación ambiental.



8 kilómetros

El proyecto de la variante afecta a los ocho kilómetros de trazado de la N-332 a su paso por Torrevieja con una media de tránsito de 40.000 vehículos diarios en algunas zonas, un solo carril por sentido de la marcha y frecuentes retenciones y accidentes por alcance. Fomento, dijo José Manuel Dolón se ha comprometido a que «como mucho a principios de marzo nos van a hacer llegar una comunicación donde se recogerá documentalmente en qué momento se encuentra el desdoblamiento de la variante de Torrevieja».

El primer edil dijo estar «contento» porque «gracias a la intervención de este Ayuntamiento, se hizo posible que la Generalitat aclarase la situación y llegara a desbloquearse el proyecto» desde el momento en el que el gobierno autonómico aclaró al Ministerio de Fomento el hecho de que la competencia exclusiva del proyecto de desdoblamiento de la carretera 332 era de la administración del Estado, «algo que ha permitido que se activara la tramitación del proyecto y que se esté ejecutando en la actualidad».



«184.000 buenas razones»

Dolón aseguró que «tenemos 184.000 buenas razones para, por decencia y credibilidad, no admitir determinadas declaraciones de algún político del Partido Popular relativas a este asunto», refiriéndose, sin nombrarlo, al acuerdo de pleno que el TSJCV ha anulado y por el que el diputado nacional Joaquín Albaladejo recibió esa cantidad en cuatro años (2007-2011).

Dolón anunció que «está en previsión una posible visita de un alto cargo del Ministerio de Fomento a la ciudad de Torrevieja para trasladar hasta el último detalle de la situación en que se encuentra actualmente el proyecto».

Por su parte, Albaladejo aseguró al desvelar esta surpresión del presupuesto plurianual que «podrán hacer ahora el paripé que quieran. La obra maestra de Jose Manuel Dolón y de Fanny Serrano era hacer desaparecer el compromiso plurianual de inversiones para duplicar la variante de Torrevieja».